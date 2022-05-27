Bugünkü vaka sayıları açıklandı

KKTC’de son 24 saatte yapılan 4 bin 857 testte, 38 covid 19 pozitifvakasına rastlandı…Yoğun bakımda 1 hasta var
Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 4 bin 857 Covid19 testi yapıldığını ve 38 pozitif vakaya rastlandığını açıkladı.
Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, 38 Covid 19 vakasının 24’ünün Lefkoşa, 3’nün Girne, 6’sının Mağusa, 4’ünün İskele, 1’inin de Lefke bölgesinden olduğu kaydedildi.
Tedavisi devam eden 376 hastandan 1'i yoğun bakımda, 9'u Pandemi Merkezi'nde, 366'sı karantinada bulunuyor.
Bugün 118 kişiye Covid-19 aşısı yapıldı.
KKTC'de pandeminin bilançosu 237 can kaybı.