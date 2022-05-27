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Bugünkü vaka sayıları açıklandı

27 Mayıs 2022 Cuma 19:08
Bugünkü vaka sayıları açıklandı

KKTC’de son 24 saatte yapılan 4 bin 857 testte, 38 covid 19 pozitifvakasına rastlandı…Yoğun bakımda 1 hasta var

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