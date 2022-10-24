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Bu Bölgelerde Yarın 7 Saatlik Elektrik Kesintisi...

Boğaz, Dikmen, Taşkent Ve Güngör Bölgesinde Yarın 7 Saatlik Elektrik Kesintisi...

24 Ekim 2022 Pazartesi 11:30
Bu Bölgelerde Yarın 7 Saatlik Elektrik Kesintisi...

Dikmen Trafo Merkezi’nde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle yarın, Dikmen, Taşkent, Güngör ve Boğaz bölgesinde 9:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisi olacak.

Kıb-Tek Bölge Amirliği’nden verilen bilgiye göre kesintiden etkilenecek yerler şöyle;

“Boğazköy Köy İçi Bölgesi, Lefkoşa – Girne Anayolu Boğaz Kavşağı Bölgesi ve Hediyem Su Bölgesi, Pınarbaşı ve Kömürcü, St. Hilarion Bölgesi, G.K.K. Karargahı Bölgesi, Ağırdağ,   Aşağı Dikmen, Yukarı Dikmen, Yukarı Dikmen Su Kuyuları Bölgesi,  Yukarı Dikmen Ağıllar Bölgesi ve Dikmen Kırıkkale Asker, Dikmen İlkokulu, Dikmen Köy İçi ve Dikmen Kırsal Kesim Arsaları Bölgesi, Taşkent ve Dikmen Cemsa Evleri, Güngör ve Güngör Taşocakları Bölgesi, Alevkayası”

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Son Güncelleme: 24.10.2022 11:45
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