BRT Müdürü Özkurt:Bay-Sen’in yaptığı eylem değil vandallıktır

Özkurt şok eylem adı altında işleri durdurmanın bir yayını engellemenin ancak ‘vandallık’ kelimesiyle açıklanabileceğini belirtti. Özkurt açıklamasında, “Bay-Sen haddini aşmış Bayrak Radyo Televizyon Kurumu ile bağdaşmayacak eylem şekline başvurmuştur. Seçim öncesini fırsat bilerek kendi menfaatlerine yönelik davranmaktadırlar. Bir çok kurumda çeşitli statülerde çalışmış biri olarak ‘sözleşme’nin belli bir süreyi kapsadığını çok iyi biliyorum. Sözleşmeli personelin belirli periyotlarda akit imzalamasını istemek çalışanı niye korkutuyor? Çalışan ve üreten emeğine güvenen personel yönetimle aynı fikirdedir. Yönetim olarak tek derdimiz BRT’yi daha iyi yarınlara taşımaktır” dedi. Özkurt, “BRT’nin sonunun bazı yok olan kurumlarımız gibi olmasına göz yumamam, ” dedi. Please visit https://brtk.net for more informationOKU, YORUMLA ve PAYLAŞ ==>



https://brtk.net BRTK - Bayrak Radyo ve Televizyon Kurumu