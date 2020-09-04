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BRT Müdürü Özkurt:Bay-Sen’in yaptığı eylem değil vandallıktır

BRT’de yayınlanan ‘Basın Odası’ programına katılmak üzere BRT’ye gelen Başbakan Ersin Tatar, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Çalışanları Sendikası’nın (Bay-Sen) eylemiyle karşılaştı, kurum çalışanları programı yapmayı reddetti. Konuyla ilgili açıklamada bulunan BRTK Müdürü Meryem Özkurt “Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Çalışanları Sendikası’nın (Bay-Sen) yaptığı eylem değil vandallıktır” dedi.

04 Eylül 2020 Cuma 08:47
BRT Müdürü Özkurt:Bay-Sen’in yaptığı eylem değil vandallıktır
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Özkurt şok eylem adı altında işleri durdurmanın bir yayını engellemenin ancak ‘vandallık’ kelimesiyle açıklanabileceğini belirtti. Özkurt açıklamasında, “Bay-Sen haddini aşmış Bayrak Radyo Televizyon Kurumu ile bağdaşmayacak eylem şekline başvurmuştur. Seçim öncesini fırsat bilerek kendi menfaatlerine yönelik davranmaktadırlar. Bir çok kurumda çeşitli statülerde çalışmış biri olarak ‘sözleşme’nin belli bir süreyi kapsadığını çok iyi biliyorum. Sözleşmeli personelin belirli periyotlarda akit imzalamasını istemek çalışanı niye korkutuyor? Çalışan ve üreten emeğine güvenen personel yönetimle aynı fikirdedir. Yönetim olarak tek derdimiz BRT’yi daha iyi yarınlara taşımaktır” dedi. Özkurt, “BRT’nin sonunun bazı yok olan kurumlarımız gibi olmasına göz yumamam, ” dedi. Please visit https://brtk.net for more informationOKU, YORUMLA ve PAYLAŞ ==>

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https://brtk.netBRTK - Bayrak Radyo ve Televizyon Kurumu

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Anahtar Kelimeler:
BRTErsin TatarMeryem özkurt
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