BRT Müdürü Özkurt, “Bir Zamanlar Kıbrıs” setini ziyaret etti

BRT Müdürü Meryem Özkurt çekimleri Kuzey Kıbrıs’ta devam eden “ Bir Zamanlar Kıbrıs” adlı dizi setini ziyaret etti.

Özkurt’a ziyaretinde TV Yayın Planlama ve Denetleme Amiri Raif Hızal ile TV Program Amiri ve KIbrıslı Ünlü Oyuncu Hazar Ergüçlü’nün annesi Neşe Ergüçlü eşlik etti.

Özkurt ziyarette yaptığı açıklamada, bunun bir dizi olduğunu ve belgesel iddiası taşımadığını söyledi.

“Osmanlı tarihi Muhteşem Yüzyıl” adlı diziyle gündeme geldi ve ardından bir çok dizi, hatta film yapıldı. İlk kez ülkemizde bir dizinin çekilecek olması ülke tanıtımmııza fayda sağlayacağı gibi, tüm dünyaya dizi satan TRT’ nin bu bu diziyi yapması ayrı bir önem arzetmektedir”diyen Meryem Özkurt, dizinin sektöre bir hareket katıp iş imkanı sağladığına da değindi.

TRT tarafından KKTC’de çekilen 'Bir Zamanlar Kıbrıs’ Dizisinin tamamı Kıbrıs'ta çekilip ulusal bir kanalda yayınlanacak "ilk dizi" olma özelliği taşıyor.

Dizi TRT için çekilse de ilerleyen zamanlarda 85 ülkede daha yayınlanması planlanıyor. Bu da KKTC’nin tanınması açısından büyük önem arz ediyor.

Bir süreden bu yana çekimleri farklı bölgelerde devam eden dizinin Temmuz ayına kadar birinci sezonunun tamamalanması planlanıyor.

Başrollerinde Ahmet Kural, Serkan Çayoğlu, Pelin Karahan, Tayanç Ayaydın, Gülper Özdemir ve Devrim Saltoğlu'nun yer aldığı dizi, usta isimlerin yer aldığı oyuncu kadrosuyla yakın zamanda izleyiciyle buluşacak.

Kıbrıs Türklerinin varoluş mücadelesini anlatacak olan ve adada yaşanan gerçek olaylardan yola çıkarak kaleme alınan "Bir Zamanlar Kıbrıs" dizisi, Kıbrıs olaylarının şiddetlenmeye başladığı 1963 yılı dönemiyle ekranlara gelecek