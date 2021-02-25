banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Çaygür efsunlu muydu?
Çaygür efsunlu muydu?
Saner neyin altına imza atacak!
Saner neyin altına imza atacak!
Şimdi de öğrenci düşmanlığı mı?
Şimdi de öğrenci düşmanlığı mı?
Hayalperestler iş başında
Hayalperestler iş başında
banner376

BRT Müdürü Özkurt, “Bir Zamanlar Kıbrıs” setini ziyaret etti

BRT Müdürü Meryem Özkurt çekimleri Kuzey Kıbrıs’ta devam eden “ Bir Zamanlar Kıbrıs” adlı dizi setini ziyaret etti.

25 Şubat 2021 Perşembe 20:30
BRT Müdürü Özkurt, “Bir Zamanlar Kıbrıs” setini ziyaret etti
banner337
banner391

BRT Müdürü Meryem Özkurt çekimleri Kuzey Kıbrıs’ta devam eden “ Bir Zamanlar Kıbrıs” adlı dizi setini ziyaret etti.

Özkurt’a ziyaretinde TV Yayın Planlama ve Denetleme Amiri Raif Hızal ile TV Program Amiri ve KIbrıslı Ünlü Oyuncu Hazar Ergüçlü’nün annesi Neşe Ergüçlü eşlik etti.

Özkurt ziyarette yaptığı açıklamada, bunun bir dizi olduğunu ve  belgesel iddiası taşımadığını söyledi.

 “Osmanlı tarihi Muhteşem Yüzyıl” adlı diziyle gündeme geldi ve ardından bir çok dizi, hatta film yapıldı. İlk kez ülkemizde bir dizinin çekilecek olması ülke tanıtımmııza fayda sağlayacağı gibi, tüm dünyaya dizi satan TRT’ nin bu bu diziyi yapması ayrı bir önem arzetmektedir”diyen Meryem Özkurt, dizinin sektöre bir hareket katıp iş imkanı  sağladığına da değindi.

banner341
TRT tarafından KKTC’de çekilen 'Bir Zamanlar Kıbrıs’ Dizisinin tamamı Kıbrıs'ta çekilip ulusal bir kanalda yayınlanacak "ilk dizi" olma özelliği taşıyor.

Dizi TRT için çekilse de ilerleyen zamanlarda 85 ülkede daha yayınlanması planlanıyor. Bu da KKTC’nin tanınması açısından büyük önem arz ediyor.

Bir süreden bu yana çekimleri farklı bölgelerde devam eden dizinin Temmuz ayına kadar birinci sezonunun tamamalanması planlanıyor.

Başrollerinde Ahmet Kural, Serkan Çayoğlu, Pelin Karahan, Tayanç Ayaydın, Gülper Özdemir ve Devrim Saltoğlu'nun yer aldığı dizi, usta isimlerin yer aldığı oyuncu kadrosuyla yakın zamanda izleyiciyle buluşacak. 

Kıbrıs Türklerinin varoluş mücadelesini anlatacak olan ve adada yaşanan gerçek olaylardan yola çıkarak kaleme alınan "Bir Zamanlar Kıbrıs" dizisi, Kıbrıs olaylarının şiddetlenmeye başladığı 1963 yılı dönemiyle ekranlara gelecek

banner360
Son Güncelleme: 25.02.2021 20:36
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"Bu ülkeye verdiğiniz zararın haddi hesabı yok!"
"Bu ülkeye verdiğiniz zararın haddi hesabı yok!"
Sağlık Bakanlığı müsteşarı olarak Dr. Duriye Deren Oygar atandı
Sağlık Bakanlığı müsteşarı olarak Dr. Duriye Deren Oygar atandı
KKTC'de 17’si yerel 21 pozitif vakaya rastlandı
KKTC'de 17’si yerel 21 pozitif vakaya rastlandı
Sağlık Bakanlığı: “İki adet morg buzluğu ihalesine çıkılması için 25 Ocak'ta Merkezi İhale Komisyonuna yazı gönderilmiştir”
Sağlık Bakanlığı: “İki adet morg buzluğu ihalesine çıkılması için 25 Ocak'ta Merkezi İhale Komisyonuna yazı gönderilmiştir”
Meclis Genel Kurulu tamamlandı
Meclis Genel Kurulu tamamlandı
Sağlık Bakanlığı bulaşın engellenmesinde en önemli unsurun halkın duyarlılığı olacağını belirtti
Sağlık Bakanlığı bulaşın engellenmesinde en önemli unsurun halkın duyarlılığı olacağını belirtti
İnsan Hakları Derneğinden Avrupa Komisyonu Başkanına Kıbrıs konusunda eleştiri
İnsan Hakları Derneğinden Avrupa Komisyonu Başkanına Kıbrıs konusunda eleştiri
Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde çalışan hemşirenin Covid-19 PCR testi pozitif çıktı
Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde çalışan hemşirenin Covid-19 PCR testi pozitif çıktı
Araç muayene listesi yeniden düzenlendi
Araç muayene listesi yeniden düzenlendi
Çavuşoğlu: “Bu yaşananlar, hayvan refahı açısından bir trajedidir”
Çavuşoğlu: “Bu yaşananlar, hayvan refahı açısından bir trajedidir”

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim