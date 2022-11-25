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Brent petrol fiyatında son durum

25 Kasım 2022 Cuma 09:55
Brent petrol fiyatında son durum

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 85,48 dolardan işlem görüyor.

Dün 85,54 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 85,34 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.24 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,16 artarak 85,48 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 78,28 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki kısmi yükselişte, zayıf dolar endeksi ve arz daralmasına ilişkin endişeler etkili oldu.

Düşüş eğiliminin devam ettiği dolar endeksi, 106'nın altında seyrediyor.

ABD dolarının diğer para birimleri karşısında değerini ölçen dolar endeksindeki düşüş dolara endeksli petrolü diğer para birimlerini kullanan alıcılar için daha ucuz hale getiriyor. Bu durum alımların artmasını destekliyor ve fiyatların yükselmesine yol açıyor.

Arz tarafında ise G7 ve Avrupa Birliği ülkelerinin Rus petrolüne tavan fiyat uygulanması için görüşmeleri devam ediyor.

Rusya'dan deniz yoluyla taşınan petrolün varil başına tavan fiyatının 65 ila 70 dolar olarak belirlenmesi konusunu tartışan grup henüz resmi bir karar alamadı.

Uzmanlar, söz konusu fiyat aralığının beklentilerin üzerinde olduğunu ve bunun küresel arzın kesintiye uğrama riskini azaltacağını belirtiyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin dün Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile telefon görüşmesinde, bazı Batılı ülkelerin Rus petrolüne tavan fiyat uygulama girişimlerinin piyasa kurallarına aykırı olduğunu ve küresel enerji piyasası için ciddi sonuçlara yol açacağını belirtti.

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak da daha önce Rus petrolüne tavan fiyat uygulayan ülkelere petrol satmayacaklarını bildirmişti.

Novak, Rus petrolünün "pazar odaklı ortaklara" yönlendirileceğini veya üretimin azaltılacağını ifade etmişti.

Öte yandan, Çin'de artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ise küresel resesyon endişelerini destekleyerek fiyatları baskılıyor.

Kovid-19 salgınında ilk vakaların görüldüğü ülkede, günlük vaka sayısı "salgının başından bu yana en yüksek seviyeye" çıktı.

Brent petrolde teknik olarak 85,95 ile 86,52 dolar aralığının direnç, 85,38 ile 84,81 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

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