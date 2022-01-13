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Boykot Platformu KTAMS’ı ziyaret etti

Boykot Platformu, Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası’nı (KTAMS) ziyaret etti. Ziyarette BKP Genel Başkanı İzzet İzcan, YKP Genel Sekreteri Murat Kanatlı, Federal Kıbrıs Hareketi Dönem Sözcüsü Ahmet Ertaç ve yönetim kurulu üyeleri yer aldı.

13 Ocak 2022 Perşembe 12:15
Boykot Platformu KTAMS’ı ziyaret etti

BKP’den yapılan açıklamaya göre, KTAMS Genel Başkanı Güven Bengihan ve yönetim kurulu üyeleriyle, Boykot Platformu’nun milletvekilliği seçimlerinde izlediği boykot siyaseti görüşüldü.

BKP Genel Başkanı İzzet İzcan, boykotun bir uyanış, bir diriliş olduğu görüşünü belirterek, safları sıklaştırmanın vaktinin geldiğini söyledi.

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Federal çözüme inanan kesimlerin silkinerek kendine gelmesi gerektiğini dile getiren İzzet İzcan, alternatif mücadele araçlarının yaratılmasının şart olduğunu vurguladı.

İzcan, seçim sonrasında platformun yeniden yapılanarak safları sıkılaştırılacağını kaydetti.

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Son Güncelleme: 13.01.2022 12:42
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