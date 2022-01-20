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Boykot Eylem Komitesi, seçim için boykot çağrısını yineledi

20 Ocak 2022 Perşembe 14:00
Boykot Eylem Komitesi, seçim için boykot çağrısını yineledi

Rasıh Keskiner, komite adına yaptığı yazılı açıklamada, seçimlerin göstermelik, siyasi partilerin birbirinin kopyası olduğunu savunarak, “Pazar günü oy moy yok. Boykot var. Boykota katılın ki yarınlar toplumumuz ve tüm insanlık için daha aydınlık olsun” ifadelerini kullandı.

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İradelerini, bağımsız, özgür ve dokunulmaz bireylerin oluşturduğu federal Kıbrıs’ta ortaya koyacaklarını belirten Keskiner, “Barış içinde ve kardeşçe yaşayacağımız yeni bir düzenin tohumlarını boykotla atıyoruz” dedi.

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Son Güncelleme: 20.01.2022 14:58
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