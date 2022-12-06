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Bölgemizde değişim zamanı geldi

06 Aralık 2022 Salı 21:07
Bölgemizde değişim zamanı geldi

BÖLGEMİZDE DEĞİŞİM ZAMANI GELDİ

Lala Mustafa Paşa Mahallesi muhtar adayı Özkan Kafaoğlu her şey bölgemiz için açıklamasını sosyal medya üzerinden yaptı. Ben Özkan Kafaoğlu, 3 yıl önce evlendiğim ve taşındığım bu güzel ve şirin mahallemizde artık değişimin zamanının geldiğini farkettim, ve artık 27 yaşında olsan bile bu gibi güzel mahalle için elimi taşın altına koymaya karar verdim. Muhtarlık sadece mühür vurup pul basıp imza atmakla bitmiyor, mahallede olan eksiklikleri bozuk olan yollarımızın, kaldırımlarımızın, aydınlatmalarımızın ve çocuk parklarımızın durumunu her vakit zaman ayırt etmeksizin belediyeye bildirip sorunların giderilmesi yönünde talepte bulunulması gerekiyor. Işte ben Özkan Kafaoğlu bunları tek bir karede birleştirmek için daha yaşanır ferah bir mahalle için 25 aralık 2022 de yapılacak olan yerel seçimlerde Lala mustafa paşa mahallesinden adayım, bana inanan ve güvenen herkese şimdiden teşekkürlerimi sunuyorum hayırlı olmasını diliyorum herşey her daim siz mahallelimiz için..

Lala Mustafa Paşa mahallesi bağımsız muhtar adayı Özkan Kafaoğlu

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