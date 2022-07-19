Boğaz Şehitliği’ne Çelenkler Sunuldu

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı Boğaz Şehitliği Çelenk Sunma Töreni yapıldı.

Boğaz Şehitliği’nde yer alan törene, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Meclis Başkanı Zorlu Töre, Başbakan Ünal Üstel, Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, ana muhalefet CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, bakanlar, milletvekilleri ve diğer yetkililer katıldı.

Törende, şehitliğe protokol sırasına göre çelenkler sunuldu, saygı atışı, saygı duruşu yapıldı, İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi. Tören, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın şehitlik özel defterini imzalamasıyla son buldu.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, şehitlik özel defterine şunları yazdı:

“Kıbrıs Türk halkının bağımsızlık ve egemenlik mücadelesi yolunda canını feda eden Aziz şehitlerimiz;

Canınız pahasına verdiğiniz onurlu mücadele sayesinde yaptığınız fedakarlıkların neticesi olarak bugün Kıbrıs Türk halkının başı dik ve özgürce vatan topraklarında ve kendi devletinde varlığını sürdürüyor.

Sizin fedakarlığınız ve büyük mücadelenizi Kıbrıs Türk halkı asla unutmayacak ve daima minnet ve şükran duygularıyla hatırlayacaktır.

20 Temmuz Barış Harekatı’nın 48. yıl dönümü vesilesiyle bugün de huzurlarınızda saygı ve şükran duygularımla eğiliyorum.

Rahat ve huzur içinde uyuyunuz çünkü bize emanet ettiğiniz milli mücadele ve maneviyat gelecek nesillere aktarılarak sonsuza dek yaşatılacaktır. Ruhlarımız şad olsun.”