Bodrum Belediyesi yarışma düzenliyor

Yarışmaya başvurular kasım ayına kadar devam edecek ve sonuçlar aralık ayında açıklanacak. Sonuçların ardından jürinin belirleyeceği bir tarihte yarışma sergisi de düzenlenecek.

Yarışma, katılım koşulları ve takvim ile ilgili detaylı bilgiye www.bodrumyarisma.com adlı yarışma internet sayfasından ulaşılabilecek.

Bodrum Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, “Bodrum’un Kalbine Dokunuş” sloganı ile düzenlenecek yarışmada, Bodrum kent merkezinin daha verimli kullanılması için yenilenmesine ışık tutacak öneri projelerin, “gençlerin yaratıcılıkları ile düşünülmesi” amaçlanıyor.

Yarışmada ayrıca, bölgenin tarihi ve kültürel mirası korunarak fiziksel sorunlara çözüm üretilmesi, tüm kent merkezine ve kent yaşamına katkıda bulunulması hedefleniyor.

Türkiye Cumhuriyeti ve KKTC’de bulunan üniversitelerde lisans ve yüksek lisans eğitimine devam eden veya 2021 yılı içerisinde mezun durumunda olan mimarlık, iç mimarlık ve çevre tasarımı, kentsel tasarım, şehircilik ve peyzaj bölümleri öğrencilerine açık olan yarışmanın katılım ve değerlendirme aşamaları dijital olarak gerçekleştirilecek.

Yarışma Örgütlenme Kurulu Başkanı Doç. Dr. Devrim Yücel Besim, söz konusu fikir yarışmasıyla ilgili yaptığı açıklamada, “yaşanılır kentler için gençlere güvenmek ve onlara barışçıl ve adil bir ortamda yarışma olanağı sağlamanın” önemine işaret etti.

Kıbrıs’ta yaşadığını ve Bodrum’da doğduğunu ifade eden Besim, Türkiye'deki ve Kıbrıs'taki gençler, genç düşüncelere değer verenler arasında bir köprü kurmak istediğini belirtti ve sağlıklı, güzel mekanlarda yaşamak için yenilikçi fikirlerin, paylaşımcı yaklaşımlarla mümkün olacağı inancını vurgulşadı.

Katılımın çevrimiçi olacağı yarışmaya tüm gençleri davet eden Besim, yarışma sonucu kazanan katılımcıların eş değer ödülle onurlandırılacağını kaydetti.