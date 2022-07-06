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BM: “Kıbrıs'taki doğal kaynaklar her iki toplumca paylaşılmalı ve enerji iş birliği yapılmalı“

06 Temmuz 2022 Çarşamba 09:30
BM: “Kıbrıs'taki doğal kaynaklar her iki toplumca paylaşılmalı ve enerji iş birliği yapılmalı“

Birleşmiş Milletler (BM), Kıbrıs ve çevresindeki doğal kaynaklardan her iki toplumun da fayda sağlaması gerektiğini belirterek, enerji iş birliği çağrısında bulundu.

Anadolu Ajansı muhabirinin ulaştığı BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in 16 Aralık 2021-14 Haziran 2022 dönemini kapsayan raporuna göre, Kıbrıs sorununa çözüm bulma konusunda kamuoyu güveni azaldı.

Raporda, her iki tarafta da iç siyasi gelişmeler ve sosyoekonomik meselelerin kamuoyundaki tartışmalar ve medyanın gündeminde geniş yer aldığına dikkat çekildi.

- Barış sürecinde ortak zemine ulaşma umudu belirsizliğini koruyor

Kıbrıs'ta taraflar arasında ''esaslı diyaloğun ve tam teşekküllü müzakerelerin yokluğu ve mevcut sosyoekonomik ve siyasi iklim göz önünde bulundurulduğunda barış sürecinde ortak zemine ulaşma umutlarının şimdilik belirsizliğini koruduğu'' görüşü paylaşılan raporda, taraflar arasında teknik komitelerin çalışmalarını sürdürdüğü ve Ada'da atık yönetimi ve çevre gibi bazı konularda anlaşmalar olduğu ifade edildi.

- Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkiler dalgalı

Garantör ülkeler Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkilerin dalgalı olduğuna işaret edilen raporda, mart ayında ilişkilerin geliştiği görülse de daha sonra gerilimin yükselmeye devam ettiği aktarıldı.

- BM yetkilisi Miroslav Jenca Türkiye'ye ziyaret planlıyor

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Raporda, BM Siyasi İşler Biriminde Avrupa, Orta Asya ve Amerika'dan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Miroslav Jenca'nın 10-13 Nisan'da Yunanistan'a ve 3-4 Mayıs'ta İngiltere'ye ziyaretinin ardından Türkiye'ye ziyaret planladığı kaydedildi.

- Doğal kaynaklar konusunda enerji işbirliği çağrısı

Raporda, ''Ada ve çevresindeki doğal kaynaklar her iki topluma da fayda sağlamalı ve bu konudaki anlaşmazlıklara ve bölgede devam eden enerji iş birliği projelerine acilen karşılıklı kabul edilebilir ve kalıcı çözümler için güçlü bir teşvik teşkil etmeli.'' ifadeleri kullanıldı.

- BM Kıbrıs Özel Temsilcisi konusundaki görüş ayrılığı devam ediyor

BM Kıbrıs Özel Temsilcisinin rolü ve görevi konusunda taraflar arasındaki görüş ayrılığının devam ettiği vurgulanan raporda, Ada'ya temsilci atanmasına ilişkin usuller konusunda henüz bir anlaşmaya varılamadığı kaydedildi.

- Garantör ülkelere çağrı

Guterres, ''Bir kez daha tüm Kıbrıslıları adanın geleceğini şekillendirmede aktif rol almaya ve geleceğe pragmatizmle bakmaya teşvik ediyorum. Kıbrıs sorununu nihai çözüme ulaştırmak ve herkese barış ve refah sağlamak için karşılıklı kabul edilebilir bir yol için devamlı çaba gerekiyor. Garantör ülkelere ise iki toplum arasında diyalog ve iş birliğini destekleme çağrısı yapıyorum." ifadelerine yer verdiği raporunda, Kıbrıs sorununa çözümde BM parametrelerini belirleyen ilgili BM Güvenlik Konseyi kararlarına bağlı olduğunu bildirdi.

- KKTC'den BM'ye iki devletli çözüm temelinde iş birliği önerileri

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, BM'ye iki devletli çözüm temelinde GKRY ile hidrokarbon, elektrik, yenilenebilir enerji ve su konusunda iş birliği önerileri içeren bir paket sunmuştu

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Son Güncelleme: 06.07.2022 10:36
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