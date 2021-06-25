BKP vatandaşlık verilmesini protesto eylemine destek belirtti

İzcan yazılı açıklamasında, “Ülkenin kanayan yarası haline dönüşen ilhak politikası tam gaz uygulanmaktadır” ifadesini kullanarak, Türkiye’deki iktidarı eleştirdi.

İzzet İzcan, vatandaşlık yasasını bu hale getirenlerin, yaşananlardan sorumlu olduğunu ifade ederek, “Gelinen aşamada tüm muhalefetin bir çatı altında toplanmasından başka yol yoktur” dedi ve hala parti çıkarları peşinde koşanların, topluma en büyük kötülüğü yaptığını kaydetti.





