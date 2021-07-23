BKP Maraş’ın bir kısmının daha açılması kararının felaket getireceğini savundu

Birleşik Kıbrıs Partisi Genel Başkanı İzzet İzcan, Kapalı Maraş’ın bir kısmının daha açılması kararının, yeni gerginliklere neden olacağını ve felaket getireceğini savundu.

BKP Genel Başkanı İzcan, Maraş’ın kapalı kısmının bir bölümünün da açılması kararını, “taksimci ve ayrılıkçı bir siyasetin ürünü” sözleriyle değerlendirdi.

Alınan kararın Birleşmiş Milletler karalarına aykırı olduğunu, ilgili kararların bölgenin BM denetimine devredilmesini ve 1974 önceki sakinlerinin yerleşmesini öngördüğünü ifade eden İzzet İzcan, “Bu kararı çiğneyerek Kıbrıs’ta yeni gerginlikler yaratmak, ülkeyi felakete sürüklemekten başka bir şey değildir” dedi.

1979’da imzalanan Doruk antlaşmasında da Maraş’ın BM denetiminde 1974 öncesi sakinlerine devir edilmesini öngördüğünü belirten İzcan, BM Güvenlik Konseyi kararlarının çiğnenmesinin “kabul edilemez” olduğunu söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “diktatörlerin geçtiği yoldan geçmeye hevesli olduğunu” ileri süren İzcan, “Bu yol çıkmaz yoldur ve hiçbir yere varmaz” ifadesini kullandı.

