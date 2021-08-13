BKP, KIB-TEK Yönetim Kurulu'nu istifaya çağırdı

BKP Merkez Yürütme Kurulu adına yapılan açıklamada, “Başta Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı olmak üzere, UBP koalisyon hükümeti yaşananlardan sorumludur” denilerek, KIB-TEK Yönetim Kurulu üyelerine istifa çağrısı yapıldı.

Ülkede aylardır ihalesiz mazot alımı yapıldığı, bu konuda ciddi şaibeler bulunduğu ileri sürülen açıklamada, “Bilerek ve isteyerek ihale açılmamakta, açılan ihaleler ise usulsüzlükler nedeniyle sonuçlandırılmamaktadır” ifadelerine yer verildi.

AKSA’dan ve Güney Kıbrıs’tan enerji alımı gerektiğinden Elektrik Kurumunun zarara sokulduğu iddia edilen açıklamada, elektrik kesintilerinin son bulmaması halinde, “sebep oldukları” ekonomik kayıplardan dolayı, KIB-TEK Yönetim Kurulu aleyhinde yargıya başvuracakları kaydedildi.



