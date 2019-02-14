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Bisiklet hırsızı 5 gün daha tutuklu kalacak

Taşkınköy’de iki evden bisiklet çalınması olayıyla ilgili zanlı Hamra Kerimov, bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Bisiklet hırsızı 5 gün daha tutuklu kalacak

Taşkınköy’de iki evden bisiklet çalınması olayıyla ilgili zanlı Hamra Kerimov, bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

14 Şubat 2019 Perşembe 13:09
Bisiklet hırsızı 5 gün daha tutuklu kalacak

Bisiklet hırsızı 5 gün daha tutuklu kalacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Mahkemede meseleyle ilgili olarak yeminli şahadet veren polis memuru Aygün Karagil, Hamra Kerimov’un 28.01.2019 Lefkosa’ da, Sabahattin Kundak Sokak Sosyal Konutlar  Blok 46 Taşkınköy adresinde ikamet eden Hatice Eke’ye ait 700 TL değerindeki Chanpion siyah renk bisikleti ve ayni apartmanda ikamet eden Sibel Ortanca’ya ait 650 TL değerindeki Kron marka  kırmızı renk bisikleti, sirkat ettiğini belirtti.Karagil, sirkat edilen bisikletlerin zanlının tasarrufunda bulunarak emare alındığını söyledi. Sirkat ve 10.02.2019 tarihinde Yine Lefkosa da meydana gelen Kanunsuz mal tasarrufu meselesi ile methalder olduğunu belirtti.Karagil, zanlının konu bisikletleri internette Mezunum satıyorum isimli sayfada satışa çıkarıp, tutuklandığını söyledi. Karagil, 09 Şubat 2019 tarihinde mesele ile ilgili olarak yapılan derin soruşturmaneticesinde zanlının ikamet ettiği Marmara Lefkoşa adresindekanunsuz olarak tasarrufunda üç adet bisiklet, 1 adet Salcona marka,1 adet Peugeot markabisiklet ve 15 adet ambalajlı araba ön ve arka camları bulunarak emare olarakalındığını kaydetti.Zanlının 10 Şubat 2019 tarihinde Lefkoşa kaza mahkemesinden temin edilen derdestemri gereğince tutuklandığını belirten Karagil, “Mesele ile ilgili çok yönlü tahkikat başlatılmis olup zanlınin kanunsuzolarak bulundurmuş olduğu konu malları nereden ve ne şekilde tasarrufunageçirdiği ile ilgili araştırmamız devam etmektedir” dedi. Meseleyle ile ilgili olarak alınması gereken ifadeler izlenmesi güvenlik kameraları olduğunu söyleyen Karagil, tahkikatın salimen yürütülmesi için zanlının poliste beş gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Gülay Süleymanoğlu, zanlının beş gün tutuklu kalmasına emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
BisikletHırsız
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