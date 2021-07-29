banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Bir KKTC hikayesi daha
Bir KKTC hikayesi daha
KKTC’nin örtülü (!) ticareti
KKTC’nin örtülü (!) ticareti
Patlayan vakalar ve kara kapıları...
Patlayan vakalar ve kara kapıları...
KKTC'de rekor vaka!
KKTC'de rekor vaka!
banner376

Bir grup Mağusalı, “Mağusa Kent Müzesi” kurulması için girişim başlattı

Çeşitli meslek gruplarından kişilerin yer aldığı “Mağusa Kent Müzesi Girişim Grubu” “Mağusa Kent Müzesi Derneği” adıyla Mağusa’nın kent kimliğiyle ileriye taşınması için yapılacak çalışmalara destek verenleri bir çatı altında toplamayı hedefliyor.

29 Temmuz 2021 Perşembe 12:15
Bir grup Mağusalı, “Mağusa Kent Müzesi” kurulması için girişim başlattı

Mağusalılara çağrı yapan girişim grubu, TAK’a açıklamalarında, Mağusa’ya değer veren bir grup Mağusalı olarak hedeflerinin 2 bin 300 yaşındaki kentin geçmişinin geleceğe aktarılmasında önemli bir rolü olacak çağdaş kent müzesini kente kazandırmanın yollarını bulmak olduğunu vurguladı.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Kent müzesi, kentlere ait belleği oluşturmaktadır. ‘Kent belleği’, kentte yaşayanların anıları, kentte yaşanan olaylar gibi kente ait her türlü bilgi ve verinin kayıt altına alınıp paylaşılması anlamına gelmektedir. Kentimizde iz bırakan insanların düşüncelerini, yaşamlarını, fiziki ortamlarını, dolayısıyla o dönemlerin sosyo-politik ortamını hatırlatan bellektir, hafızadır. Ve bu, özellikle belleğini yitirmeye başlamış, kültürel değerleri ve kimliği hızla erozyona uğratılmış toplumlar ve onların yaşadıkları kentler için daha da önemlidir.

Kent Müzeleri, kentlerde üretilen, kentin tarihsel‐kültürel mirası niteliğinde kente özgü yazılı, sesli ve görüntülü bütün verilerin yer aldığı/sergilendiği ve kentler için en prestijli mekanlardır.

İşte bu anlamda kent müzesinin önemi ve gerekliliği tartışılamaz.

Mağusa’da aktif olan diğer sivil toplum örgütleri ile iletişim içinde götüreceğimiz ve kent müzesine paralel sanal müzeyi de yapmayı amaçladığımız bu çalışmamız, Mağusa kentine değer veren herkese kucak açmaktadır.

banner341
Artık kentimize yakışır uluslararası normlarda Mağusa Kent Müzesine kavuşmak için hızlı ve doğru adımlar atma zamanı gelmiştir.

Bu bağlamda ‘Mağusa Kent Müzesi Derneği’nin kurulması ana hedefi ile girişimlerimizi başlatmış bulunuyoruz.”

“Kent değerlerini gün ışığına çıkarmak ve geleceğe aktarmak, Mağusa Kent Müzesini ve Arşivini hayata geçirmek” misyonunu üstlenen grubun vizyonu, “Mağusa Kent müzesi aracılığı ile kentin gelişimine katkıda bulunmak; kente ait tüm kültürel değerlerin envanterinin çıkarılarak kayıt altına alınması; Ortaçağın en önemli kale kentlerinden biri olan Mağusa'yı kente gelen turistlere tanıtmak; kentin kültürel değerlerini gelecek kuşaklar yanı sıra dünya kültürel mirasıyla ilgili olan yabancılara aktarılmasına olanak sağlamak” olarak belirlendi.

Grubun hedefleri ise şöyle:

“Mağusa Kent Müzesi Derneği’nin kurulması, kent müzesi için binanın bulunması, kent müzesi için envanterin oluşturulması, sanal kent müzesinin çalışmalarına başlanması, gerekli finansın sağlanması, müzeye ait tüm çalışmaların tamamlanarak 2022 yılında hayata geçirilmesi.”

Meslekleriyle birlikte girişim grubunun ilk üyeleri şunlar:

“Abdullah Emirzade-İnşaat Mühendisi/Sanayici, Ahmet Noyan-Mimar/iş insanı, Ali Alnar-Emekli Müsteşar/Öğretmen, Aydın İnce Öztenay-Sigortacı, Aysel Alihan-Y. Mimar, Cemal Özay-           Fotoğrafçı, Derviş Doğan-Gazeteci, Derya Ulubatlı-Sanat Tarihçisi, Erkan Dağlı-Müzik Öğretmeni, Erol Adalıer-İş İnsanı, Esra Can Akbil-Mimar, Fatime Soyuarap Dinç-İş İnsanı, Fazıl Taneri-Mimar, Fehmi Tuncel-Diş Hekimi, Gözde Pırlanta-Y. Mimar, Koral Özkoraltay-Tarih Öğretmeni, Mine Vehit-Avukat, Nafia Akdeniz             - Etnograf/Akademisyen, Nurcan Gündüz-Hukukçu/Akademisyen, Onursal Akdeniz-belediye çalışanı, Raziye Nevzat-İletişim Uzmanı/akademisyen, Serap Kanay-Sanatçı-Rehber, Sıla Uluçay-Hukukçu/Akademisyen, Süay Sevinç-Eczacı, Sunakan Lama-Emekli Öğretmen, Şifa Çolakoğlu-Müzik Öğretmeni, Uğur Ulaş Dağlı-Y.Mimar/akademisyen.”

banner360
Son Güncelleme: 29.07.2021 12:31
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Zahra Sokak için yayalaştırma kararı yok, niyeti var
Zahra Sokak için yayalaştırma kararı yok, niyeti var
Sosyal medya paylaşımları başına bela oldu
Sosyal medya paylaşımları başına bela oldu
Çavuşoğlu, Türkiye’deki yangınlar nedeniyle geçmiş olsun mesajı yayımladı
Çavuşoğlu, Türkiye’deki yangınlar nedeniyle geçmiş olsun mesajı yayımladı
Memursen 1 Ağustos’u kutladı
Memursen 1 Ağustos’u kutladı
Direksiyon hakimiyetini kaybetti, restoranın bahçesine girdi!
Direksiyon hakimiyetini kaybetti, restoranın bahçesine girdi!
Bir KKTC hikayesi daha
Bir KKTC hikayesi daha
Üç Kıbrıslı Türk daha kök hücre bağışında bulundu
Üç Kıbrıslı Türk daha kök hücre bağışında bulundu
KKTC’nin örtülü (!) ticareti
KKTC’nin örtülü (!) ticareti
Patlayan vakalar ve kara kapıları...
Patlayan vakalar ve kara kapıları...
Tatar BRT'ye konuştu
Tatar BRT'ye konuştu

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim