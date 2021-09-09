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“Bir Fidan, İyi Gelecek” protokolü

Kuzey Kıbrıs Turkcell, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ile Orman Dairesi arasında yürütülen e-fidan projesinin protokolü yenilendi.

09 Eylül 2021 Perşembe 17:45
“Bir Fidan, İyi Gelecek” protokolü

Kuzey Kıbrıs Turkcell, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ile Orman Dairesi arasında yürütülen e-fidan projesinin protokolü yenilendi.

Kuzey Kıbrıs Turkcell’den verilen bilgiye göre, protokol kapsamında e-fidan sitesi efidankibris.com üzerinden gerçekleşecek bağışlar için imzalar atıldı. Projede, “Bir fidan, iyi gelecek” sloganıyla gerçekleşecek bağışlarla dikilecek fidanlar, KKTC’de hayat bulacak.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu ve Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir’in imza koyduğu protokol toplantısında, Müsteşar Emirali Deveci, Özel Kalem Müdürü Kemal Şöföroğlu, Orman Dairesi Müdürü Cemil Karzaoğlu, Kuzey Kıbrıs Turkcell Marka İletişimi Müdürü Özlem Kavaz Soykan, Kurumsal İletişim Uzmanları Gülten Karanfiloğlu ve Selin Cansunar Üresin de hazır bulundu. 

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HER FİDANIN BEDELİ 5 TL…

Kampanya ile ilgili Kuzey Kıbrıs Turkcell’den verilen detaylı bilgi şöyle: 

“Fidan bağışlarının yapıldığı kktcfidan.com adresi bundan böyle efidankibris.com adresi üzerinden yapılacaktır. Ancak önceki adresi de geçerli olup yeni siteye yönlendirilecektir. Kuzey Kıbrıs Turkcell bireysel faturalı hat kullanan müşterilerimiz efidankibris.com sitesi üzerinden kampanyaya kendilerine ulaşacak SMS doğrulama kodu ile bağış yapabilmektedir. Her fidanın bedeli 5 TL’dir. Kuzey Kıbrıs Turkcell hattı olmayan veya banka aracılığıyla bağış yapmak isteyen kişiler de yine site üzerinde yer alan Orman Dairesinin hesap bilgileri ile kredi kartları üzerinden bağış yapabilmektedirler. e-fidan projesi ile dileyen kişilere anma veya çeşitli özel günlerin kutlanması amacıyla bağış karşılığı sertifika sunmaktadır. Bağış sertifikası belirtilen e-mail adresine dijital olarak gönderilmektedir. Fidanlar için ödenen tutarın tümü Orman Dairesine aktarılmakta, yanan ormanların yeniden ağaçlandırılması için fidan dikimi Orman Dairesi tarafından yapılmaktadır.” 

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Son Güncelleme: 09.09.2021 18:42
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