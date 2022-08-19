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Binboğa, Harnup Taban Fiyatı İçin İlk Açıklanan Rakamın 18 TL/kg Olduğunu Duyurdu

Binboğa, Harnup Taban Fiyatı İçin İlk Açıklanan Rakamın 18 Tl/kg Olduğunu Duyurdu

19 Ağustos 2022 Cuma 16:15
Binboğa, Harnup Taban Fiyatı İçin İlk Açıklanan Rakamın 18 TL/kg Olduğunu Duyurdu

Karma Hayvan Yemi Harup Ürünü ve LP Gaz Üretim Pazarlama Kooperatifi (BİNBOĞA) Ltd. Yönetim Kurulu Başkanı Redif Nurel, harnup taban fiyatı için ilk açıklanan rakamın 18 TL/kg olduğunu duyurdu.

Binboğa Yönetim Kurulu Başkanı Redif Nurel yaptığı yazılı açıklamada, 18 TL/Kg’nin ilk açıklanan rakam olduğuna işaret ederek, fiyatın borsalardaki rakamlar belli olduktan sonra netleşeceğini, diğer ülkelerde açıklanacak harnup fiyatlarıyla ilgili üreticilere daha yüksek fiyatlarda ödeme yapılacağını kaydetti.

Binboğa Yem Fabrikası olarak; harnup ve harnup ürünlerinin hammadde olarak yurt dışına çıkmasına karşı olduklarına dikkat çeken Nurel, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde harnubun iç piyasada kalması için gerekli her türlü müdahaleyi yaptıklarını belirtti.  

Binboğa Yem Fabrikası’nın üreticiye hakkını vermeden ürünü düşük fiyata alacak diye söylentiler yapıldığını, bu söylemlerin gerçeği yansıtmadığını vurgulayan Nurel, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Bugün itibariyle dünya piyasasında ve Türkiye'de harnup çekirdeği fiyatı bilinmemesine rağmen, birinci fiyat açıklamasını 18 TL/kg taban fiyatı olarak belirlemiş bulunuyoruz.

Bizler, üreticinin yanında olmak için dünya borsası  ve Türkiye’den sonra açıklanacak harnup fiyatından vermiş olduğumuz 18 TL/ kg taban fiyatı yeniden güncellenerek, en yüksek fiyatı vereceğiz.

Kendi içimizde yem fiyatlarında indirim yapabilmek adına harnup posasında çalışmalarımız var. Harnup unu üretimi ve ihracatı için çalışmalarımız devam ederken, diğer yandan pekmez için daha önce Binboğa Yem Fabrikası’nın parası bilinçsizce harcanmıştır. Tesisin yeniden rantabl çalışabilmesi için çalışmalarımız olacaktır.”

Binboğa Yem Fabrikası’nın harnubunu teslim edecek tüm üreticilere ücretsiz fare zehri vereceğine işaret eden Nurel, ayrıca Ekim-Kasım ayı içerisinde harnubunu Binboğa Yem Fabrikası’na teslim eden üreticilere, verdiği harup oranına göre ücretsiz, aşılanmış harup fidanı vereceğine dikkat çekti.

Nurel şöyle devam etti:

“Kooperatifçiliğin bu ülkede kalkınması gerekiyor. Üreticilerimizin kooperatiflerine, kooperatiflerin de üreticilere sahip çıkması gerekiyor. Binboğa Yem Fabrikası kar amaçlı kurulan bir kooperatif değildir. Bizler üretimi artırmak amaçlı çalışmalar yapıyoruz. Birkaç kişinin kendi çıkarları doğrultusunda rant sağlamasını ve harubun yurt dışına gitmesini engellemek amacındayız.

Bundan önceki dönemlerde haruba gerçek fiyatını vermeyip, harnubun yurtdışına gitmesine sebep olanlar ve bu işten rant sağlayanlar olmuştur. Biz sonuna kadar üreticimizin yanında olacağımızı ve en yüksek fiyatı vereceğimizi kamuoyuna duyururuz.”

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Son Güncelleme: 19.08.2022 16:39
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