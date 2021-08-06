Bıçaklı:“KIB-TEK çalışanlarının darp edilmesini kınıyoruz”

Bıçaklı, “Aylarca KIB-TEK’ten enerji kullanacaksınız, kullandığınız enerjiyi gününde ödemeyeceksiniz ve borcunuzdan dolayı enerjinizin kesilmesi için amirleri tarafından görevlendirilen, görevini yerine getiren çalışanları darp edeceksiniz bunu asla kabul etmiyoruz” dedi.
06 Ağustos 2021 Cuma 00:00
Yazılı açıklama yapan Bıçaklı, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN) üyesi iki KIB-TEK çalışanının görevini yerine getirdiği için darp edilmesinin “kabul edilemez” olduğunu belirterek, bu suçu işleyenlerle ilgili yasal işlem başlatılmasını talep etti.
Son Güncelleme: 06.08.2021 11:57