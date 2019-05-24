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Berova: “Ekonomi ayağa kalkmalı”

Berova: “Ekonomi ayağa kalkmalı”

24 Mayıs 2019 Cuma 15:28
Berova: “Ekonomi ayağa kalkmalı”

Ulusal Birlik Partisi Girne Milletvekili Özdemir Berova, çöken ülke ekonomisinin ayağa kalkması için bir an önce çalışma içine girilmesini en büyük beklenti olarak gördüklerini ifade etti.

UBP’den yapılan açıklamaya göre, BRT’den Pembe Paşaoğluları’nın sorularını yanıtlayan UBP Girne Milletvekili Özdemir Berova yeni hükümetten beklentilerini açıkladı.

“YARIM KALAN YATIRIMLAR VAR”

Ülke ekonomisinin çöktüğüne vurgu yapan Berova, ekonominin derhal ayağa kaldırılması gerektiğini söyleyerek, hızlı adım atılması konusunda kabineye mesaj gönderdi.

Berova, ülkede yapılması gereken bir çok iş olduğunu, yarım kalan yatırımların bir an önce tamamlanması gerektiğini, eksik bırakılan projelerin derhal tamamlanıp hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi. Tüm sektörlerin isyan ettiğini ifade eden Berova, “Tüm sektörler feryat figan içinde. Çarkların dönmeye başlayacağı, halkın rahatlayacağı bir dönem olsun. Temennimiz bu yönde” dedi.

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Berova, turizmi işaret ederek, bu sezonun kötü bir sezon olacağını, gelirlerin az olacağını ve 2020’de yapılması gerekenler için şimdiden önemle çalışılması gerektiğini vurguladı.

“BAKANLIK TALEP EDİLMEZ…”

Bakanlıklar ile ilgili bir soru üzerine Berova, Kabinenin belirlenmesinin Genel Başkan’ın tercihi olduğunu anımsatarak, Milletvekillerinin Bakan olmak için talep haklarının olmadığını, ancak kendilerine tevdi edilebileceğini söyledi. Genel Başkanı Ersin Tatar’ın tercihinin bu şekilde olduğunu belirten Berova, saygı duyulması gerektiğini söyledi ve herkesin üzerine düşeni yaparak yoluna devam etmesi gerektiğini dile getirdi.

 “BENCE UBP KENDİ ADAYINI ÇIKARMALI”

Program konularından birisi de Cumhurbaşkanlığı seçimleri oldu. Berova, Ulusal Birlik Partisi’nin Cumhurbaşkanı adayının parti meclisi tarafından belirleneceğini kaydederek, “Tabanla yaptığım yoklamalarda UBP kendi adayını çıkarmalı görüşü ortaya çıkıyor ama bu ilerde nasıl şekillenir göreceğiz. Bence UBP kendi adayını çıkarmalıdır” dedi.

Özdemir Berova, “Genel Sekreter olmak ister misiniz?” şeklindeki soruya da öyle bir niyetinin olmadığını kaydetti ve sözlerini “ talebim de söz konusu değil” şeklinde tamamladı.

Son Güncelleme: 24.05.2019 19:12
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