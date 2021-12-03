banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Akaryakıt geldi!
Akaryakıt geldi!
Burslar bugün ödeniyor
Burslar bugün ödeniyor
TC Dışişleri'nden Rum Yönetimi'ne tepki
Rum Yönetimi'ne tepki!
Böylesini ne gördük ne yaşadık!
Böylesini ne gördük ne yaşadık!
banner405
Flaş Haber
Akaryakıt geldi!
Kapat

Bengihan: “Engelli insanımız mağduriyetin katmerlisini yaşıyor”

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, engellilerin hem ekonomik anlamda, hem de kaliteli yaşam standardı anlamında mağduriyetin katmerlisini yaşadığına vurgu yaptı.

03 Aralık 2021 Cuma 14:50
Bengihan: “Engelli insanımız mağduriyetin katmerlisini yaşıyor”

KTAMS’tan yapılan açıklamaya göre, pandemi ve Türk Lirası’ndaki değer kaybı nedeniyle dar ve sabit gelirli kesimlerin ekonomik anlamda büyük sıkıntı yaşadığını belirten Bengihan, ülkede yaşayan 6 bine yakın engelli insanın mağduriyetinin daha da büyük olduğuna işaret etti.

banner341
“Engelli yurttaşlarımıza hayatın her alanında fırsat eşitliği yaratılması için gerek yasal düzenlemeler gerekse uygulamada  hayatlarının kolaylaştırması ve karşılaştıkları sorunların asgariye indirilmesinde devlet kurumlarına büyük sorumluluk düşmektedir” diyen Bengihan, engellilere yönelik farkındalığın artırılmasında sivil toplum örgütlerinin de önemli bir rol oynadığını kaydetti.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan, engelli kişilere mümkün olduğunca istihdam olanakları sağlanarak, onları çalışma hayatına katmanın önemine de değinerek, “KTAMS olarak bu konuda üzerimize düşeni yapmaya hazır olduğumuzu belirtir, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün engelli bireylere  karşı farkındalık yaratılması açısından çok önemli bir gün olduğunu vurgularız” dedi.

banner360
Son Güncelleme: 03.12.2021 15:32
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tatar BRT'yi ziyaret etti
Tatar BRT'yi ziyaret etti
GAÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ünyayar Omicron varyantı hakkında güncel bilgiler verdi
GAÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ünyayar Omicron varyantı hakkında güncel bilgiler verdi
LAÜ Akademisyeni Özdal; HIV bulaşı önlenebilen bir hastalıktır
LAÜ Akademisyeni Özdal; HIV bulaşı önlenebilen bir hastalıktır
Kasım ayı enflasyonu açıklandı
Kasım ayı enflasyonu açıklandı
Pazar gününden başlayarak Perşembeye kadar yağmur bekleniyor
Pazar gününden başlayarak Perşembeye kadar yağmur bekleniyor
Tatar, Girne Belediyesi’ni ziyaret etti
Tatar, Girne Belediyesi’ni ziyaret etti
Gıda analiz sonuçları
Gıda analiz sonuçları
TAE, Bülent Ecevit Anadolu Lisesi’nde zeytin konulu seminer düzenledi
TAE, Bülent Ecevit Anadolu Lisesi’nde zeytin konulu seminer düzenledi
Suay: “Yıllardır hayalini kurduğumuz projeyi hayata geçirdik”
Suay: “Yıllardır hayalini kurduğumuz projeyi hayata geçirdik”
Tatar: “Engellilik konusu, günümüzde insan hakları meselesi olarak kabul edilmektedir”
Tatar: “Engellilik konusu, günümüzde insan hakları meselesi olarak kabul edilmektedir”

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim