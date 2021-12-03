Bengihan: “Engelli insanımız mağduriyetin katmerlisini yaşıyor”

KTAMS’tan yapılan açıklamaya göre, pandemi ve Türk Lirası’ndaki değer kaybı nedeniyle dar ve sabit gelirli kesimlerin ekonomik anlamda büyük sıkıntı yaşadığını belirten Bengihan, ülkede yaşayan 6 bine yakın engelli insanın mağduriyetinin daha da büyük olduğuna işaret etti.

“Engelli yurttaşlarımıza hayatın her alanında fırsat eşitliği yaratılması için gerek yasal düzenlemeler gerekse uygulamada hayatlarının kolaylaştırması ve karşılaştıkları sorunların asgariye indirilmesinde devlet kurumlarına büyük sorumluluk düşmektedir” diyen Bengihan, engellilere yönelik farkındalığın artırılmasında sivil toplum örgütlerinin de önemli bir rol oynadığını kaydetti.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan, engelli kişilere mümkün olduğunca istihdam olanakları sağlanarak, onları çalışma hayatına katmanın önemine de değinerek, “KTAMS olarak bu konuda üzerimize düşeni yapmaya hazır olduğumuzu belirtir, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün engelli bireylere karşı farkındalık yaratılması açısından çok önemli bir gün olduğunu vurgularız” dedi.