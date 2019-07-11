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Bengihan: “Basın iş yasası etkin olarak uygulanmalıdır”

Bengihan: “Basın iş yasası etkin olarak uygulanmalıdır”

11 Temmuz 2019 Perşembe 11:06
Bengihan: “Basın iş yasası etkin olarak uygulanmalıdır”

11 TEMMUZ BASIN GÜNÜ

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, ülkede birçok basın emekçisinin düşük ücret, yasal çalışma saatinin üzerinde ve güvencesiz çalıştırıldığını belirterek, Basın İş Yasası’nın etkin olarak uygulanması gerektiğini vurguladı.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan, 11 Temmuz Basın Günü nedeniyle yaptığı yazılı açıklamada,  basın emekçilerinin yaptıkları işin niteliği gereği kendi özel yaşamlarından fedakarlık göstererek, yer ve zaman ayırımı yapmadan, sırasında özgürlüklerini yitirme pahasına ve canlarını tehlikeye atarak görev yaptıklarına dikkat çekti.

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Geçmişten bugüne ülkede demokrasinin, çok sesliliğin ve özgürlüklerin gelişmesinde Kıbrıs Türk basınının önemli rol oynadığını vurgulayan Bengihan, şöyle devam etti:

“Süreç içerisinde olumlu gelişmeler olsa da üzülerek görmekteyiz ki; ülkemizde hala bir çok basın emekçisi düşük ücretlerle, yasal çalışma saatlerinin üzerinde, iş güvencesinden yoksun olarak çalıştırılmaktadır. Basın emekçilerine günün koşullarına uygun daha demokratik, çağdaş, özerk ve tarafsız bir yapıda çalışma ortamı yaratılması ve çalışma koşullarının iyileştirilip, iş güvencesinin sağlanabilmesi için Basın İş Yasası etkin olarak uygulanmalıdır.”

Bengihan, “Çalışma şartlarının zorluklarına rağmen, gecesini gündüzüne katıp fedakarca çalışarak, bizlere doğru, güvenilir ve tarafsız haberleri ulaştırmaya çalışan Kıbrıs Türk basınına emek veren tüm basın emekçilerinin gününü kutlarız” ifadelerini kullandı.

Son Güncelleme: 11.07.2019 15:04
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