banner386
banner408
banner410
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Hemşireler ve Ebeler Sendikası sağlıkta yaşanan şiddet sorununa işaret etti
“Sağlık Şiddet Yasası çıkarılmalıdır”
Bu kıyağın sebebi duygusal mı !!!
Bu kıyağın sebebi duygusal mı...
3 günden bu yana kayıp olduğu bildirilen kişi bulundu
Kayıp kişi bulundu
Lefkoşa’da asayiş ve trafik denetimi yapıldı
Lefkoşa’da asayiş ve trafik denetimi...
Gazimağusa’da uyuşturucu ve kanunsuz ateşli silah bulunduran şahıs tutuklandı
Gazimağusa’da uyuşturucu ve kanunsuz ateşli...
banner405

Belediyeler (Değişiklik) Yasa Tasarısının Görüşüldüğü İdari, Kamu Ve Sağlık İşleri Komitesi Toplandı

22 Ağustos 2022 Pazartesi 11:45
Belediyeler (Değişiklik) Yasa Tasarısının Görüşüldüğü İdari, Kamu Ve Sağlık İşleri Komitesi Toplandı

Cumhuriyet Meclisi İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi, Belediyeler (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nı görüşmek üzere toplandı.


Belediyeler (değişiklik) yasa tasarısının görüşüldüğü İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi toplantısı, UBP Milletvekili ve Komite Başkanı Özdemir Berova başkanlığında saat 11.20 sıralarında başladı.


Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi şu isimlerden oluşuyor: “Özdemir Berova (UBP-Başkan), Filiz Besim (CTP-Başkan Vekili), Ahmet Savaşan (UBP-Üye), Devrim Barçın (CTP-Üye), Emrah Yeşilırmak (UBP-Üye).”

banner360
Son Güncelleme: 22.08.2022 12:18
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Döviz kurları
Döviz kurları
Hemşireler ve Ebeler Sendikası sağlıkta yaşanan şiddet sorununa işaret etti
Hemşireler ve Ebeler Sendikası sağlıkta yaşanan şiddet sorununa işaret etti
Bu kıyağın sebebi duygusal mı !!!
Bu kıyağın sebebi duygusal mı !!!
Serdarlı'da kuyuya düşen kadın kurtarıldı
Serdarlı'da kuyuya düşen kadın kurtarıldı
100 yaşında bir efsane: Mustafa Diana
100 yaşında bir efsane: Mustafa Diana
Lefkoşa’da asayiş ve trafik denetimi yapıldı
Lefkoşa’da asayiş ve trafik denetimi yapıldı
Nurel'den Erhürman'ın “sosyal medya açıklamasına“ tepki...
Nurel'den Erhürman'ın “sosyal medya açıklamasına“ tepki...
Çalıştığı esnada üzerine duvar yıkılan kişi ağır yaralandı
Çalıştığı esnada üzerine duvar yıkılan kişi ağır yaralandı
Akpınar, “KKTC’nin kaybetmesini isteyen bu zihniyeti sorgulayalım!”
Akpınar, “KKTC’nin kaybetmesini isteyen bu zihniyeti sorgulayalım!”
Gazimağusa ve İskele’de “Asayiş ve Trafik Denetimi” yapıldı
Gazimağusa ve İskele’de “Asayiş ve Trafik Denetimi” yapıldı

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner409

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim