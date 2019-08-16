Bayramda City Mall AVM’ye ziyaretçi akını

2016 yılından itibaren Kuzey Kıbrıs’ın vazgeçilmez en gözde alışveriş merkezi olan City Mall AVM, dört günlük Kurban Tatili süresince ziyaretçi akınına uğradı.

Kuzey Kıbrıs’ta perakende sektöründe ciddi bir canlılık getiren City Mall AVM, seçkin dünya markalarını tek bir çatı buluşturması nedeniyle hem yerli hem de yabancı turistlerin ilgisini çekmeye devam ediyor.

Dört günlük Kurban Bayramı tatili boyunca, hem Kuzey Kıbrıs’tan hem de Güney Kıbrıs’tan 70 bin üzeri ziyaretçinin ortak adresi olan gözde alışveriş merkezi City Mall AVM, bünyesinde bulundurduğu ulusal ve uluslararası mağazaları, restoran ve kafeleri, çocuk oyun ve eğlenme merkezleriyle her yaştan ziyaretçisine keyifli ve eğlenceli bir ev sahipliği yaptı. (MHA)