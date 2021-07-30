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Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Canaltay evinden çalışıyor

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay, eşinin Kovid pozitif çıkması sonrasında, evden çalışmaya başladı.

30 Temmuz 2021 Cuma 15:45
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Canaltay evinden çalışıyor

Bakanlık’tan verilen bilgiye göre, Canaltay Bakanlığa bağlı dairelerin ve bakanlık içerisindeki müdürlerin katılımıyla çevirim içi toplantı gerçekleştirdi.

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Toplantı sırasında müsteşar, bakanlık ile daire müdürleri yürütülen ve hazırlık aşamasında olan projeler konusunda Bakan Canaltay’ı bilgilendirirken, hafta sonu ve önümüzdeki hafta yürütülecek işlerle ilgili bakandan talimat aldılar.

Çevirim içi toplantıya bakanlık müsteşarı Suat Yeldener, Bakanlık Müdürü Salih Canseç, Özel Kalem Müdürü Saffet Nadiri, Plan Proje Müdürü Havva Kozok, Sivil Havacılık Dairesi Müdürü Mustafa Sofi, Telekomünikasyon Dairesi Müdürü Enis Elagöz, Meteoroloji Dairesi Müdürü İlker Raif Buran, Trafik Dairesi Müdürü Ahmet Aydın, Planlama ve İnşaat Dairesi Müdürü Oğuz Akçay ve Karayolları Dairesi Müdür Vekili Arkın Şansalan katıldı.

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Son Güncelleme: 30.07.2021 15:52
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