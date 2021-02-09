Baybars ekonominin önünün açılabilmesi için “aşı programı”nın şart olduğunu söyledi

Halkın Partisi(HP) Milletvekili Ayşegül Baybars, kademeli açılmaya gidebilmek için planlı aşı programına ihtiyaç olduğunu belirtti.

HP’den verilen bilgiye göre, katıldığı televizyon programında konuşan Ayşegül Baybars, “2021’i de kaybetmemek için yapılması gereken en önemli şey, tüm dünyanın yaptığı gibi aşı programıdır” dedi.

Baybars “Hangi yaş grubunu, hangi sektör çalışanlarını, hangi sıklıkta aşılayacağımızın planlanması gerekiyor. Bu planla birlikte kaç aşıya ihtiyacımız olacağı da ortaya çıkacaktır. Hükümet bu konuda çalışıldığını söyledi ancak farklı sağlık uzmanlarının henüz bir aşı programının olmadığı yönündeki uyarıları devam ediyor. 2021’in de kayıp yıl olmaması için aşı planlamasının yapılması ve aşılamanın en erken zamanda tamamlanması gerekiyor. Hükümet, bu hafta ülkemizi ziyaret edecek olan (Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı) Sayın Fuat Oktay’a yaş gruplarını ve aşılama dönemlerini içeren derli toplu bir aşılama programı sunabilmelidir” şeklinde konuştu.

Aşı tedariki hangi dönemlerde sağlanabileceği istişare edilirse, topluma da turizm, gayrimenkul ve yüksek öğrenimde yapılabilecek açılımlara ilişkin net bir şey söylenebileceğini kaydeden Baybars,“Cumhurbaşkanı’nın hükümetten aldığı bilgilerle 3-4 aydır aşı arayışında ve ciddi temas içinde olması, Kıbrıs Türkü’nün hakkı olan aşıya ulaşması için kanal açması gerekiyordu diye düşünüyorum” dedi.

Halkın Partisinin hükümette olduğu zaman kararları alırken önceliğin her zaman “sağlık” olduğunu ifade eden Baybars, şöyle devam etti:

“Güney’den kaynaklı vakaların dışında, 3 günlük karantinasız girişlerde denetimlerin sıkı tutulmaması ocak ayında ciddi bir vaka artışına neden oldu. Yılbaşı kutlamalarının görüntülerini hepimiz gördük. Toplum içinde bulaş başladığı için de geç alınmış kararlar çok etkili olamadı. İnanıyorum ki ocak ayında hükümet çağrıları duymuş olsaydı, günlük 100 vakaya ulaşılmazdı.”

Hükümetin bir irade sorunu yaşadığını savunan HP Milletvekili Baybars, “Aldığı kararı ertesi gün değiştiriyor ya da iki gün sonra açıklıyor. Topluma hangi kararı neden aldığını ortaya koyamayan bir yapı var” şeklinde konuştu.