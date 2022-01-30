Basın-sen yaşlı bakımevleriyle ilgili durumu eleştirdi

Basın-Sen Başkanı Ali Kişmir yazılı açıklamasında, “insanlık dramı” olarak nitelediği yaşananlar sonrasında hükümet ile Vakıflar İdaresi tarafından yapılan açıklamaların, “sorumluluk almaktan kaçtıklarını” gösterdiğini savundu.

Özellikle Vakıflar İdaresi’nin kendisine bağlı olan Halk Vakfı’nı suçlaması ve kendisini yaşananlardan arındırmasını eleştiren Kişmir, Vakıflar İdaresi tarafından yapılan açıklamada, bu yaşananlardan haberdar olduğunun ve Sınırüstü’nde yaşanan “insanlık dramı” ile ilgili hiçbir makamla paylaşımda bulunmayıp sessiz kalmayı tercih ettiğinin de açıkça görüldüğünü öne sürdü.

Kişmir, bu yaşananlardan Vakıflar İdaresi kadar Başbakan Faiz Sucuoğlu’nun da sorumlu olduğunu savundu.