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Basın-Sen Genel Kurulu yarın

Genel Kurulda yeni yönetim ve Denetleme Kurulu üyeleri de seçilecek

Basın-Sen Genel Kurulu yarın

Genel Kurulda yeni yönetim ve Denetleme Kurulu üyeleri de seçilecek

30 Ağustos 2019 Cuma 15:02
Basın-Sen Genel Kurulu yarın

Basın Emekçileri Sendikası Başkanı Ali Kişmir, yarın gerçekleştirilecek olan Genel Kurula çağrı yaparak, tüm üyelerin katılım göstererek oy kullanmalarını istedi.

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Kişmir yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

‘’ Basın-Sen olarak yarın saat 10.00’da Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası 1 Şair Nedim Sokak- Çağlayan  adresinde Genel Kurulumuzu gerçekleştireceğiz.  Bu doğrultuda tüm üyelerimizin anılan gün ve saatte belirtilen adreste hazır bulunarak sendikaların sahip çıkmalarını rica ederiz.’’

Açıklamaya göre, Genel Kurulda yeni yönetim ve Denetleme Kurulu üyeleri de seçilecek

Son Güncelleme: 30.08.2019 20:21
Anahtar Kelimeler:
Basınsen Genel Kurulu
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