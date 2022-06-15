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Basın-Sen: “Davanın tarafıyız ve yakından takip edeceğiz”

15 Haziran 2022 Çarşamba 18:45
Basın-Sen: “Davanın tarafıyız ve yakından takip edeceğiz”

Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen), Özgür Gazete, Pınar Barut ve Mahmut Anayasa’ya karşı açılan davanın tarafı olduğunu ve yakından takip edeceğini bildirdi.

Basın-Sen Başkanı Ali Kişmir yaptığı yazılı açıklamada, “özelde basın özgürlüğü, genelde ise ifade özgürlüğüne son dönemde yapılmak istenen baskıların açılan son dava ile gülünç bir noktaya taşındığını” savundu.

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Bir mizah köşe yazısı dolayısıyla “zem ve kadih” suçlamasını eleştiren Kişmir, bu durumun tek anlamının, haber, iddia ve belge yanında, siyasilerin ve onların atadığı yüksek mevkilerde bulunan kimselerin kendilerini, mizah yoluyla dahi eleştirilemeyecek noktada görmeleri olduğunu öne sürdü.

Mizahın, toplumun hem sosyal, hem ekonomik hem de iş hayatı anlamında büyük buhran yaşadığı böylesi bir dönemde sarılabildiği tek yer olduğunu ifade eden Kişmir, bunu dahi bir tehlike unsuru olarak görmenin “eleştiri dokunulmazlığı” istemek olduğunu iddia etti.

Kişmir, Polis Genel Müdürü Ahmet Soyalan tarafından açılan davayı takip edeceklerini belirterek, mizah da dâhil olmak üzere hiç kimsenin susmaması için mücadeleye devam edeceklerini kaydetti.

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Son Güncelleme: 16.06.2022 00:45
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