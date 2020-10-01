BASIN-SEN, Başbakan Tatar’ın, haksız yere hedef aldığını ve hedef haline getirme çabasında bulunduğunu savundu

Basın Emekçileri Sendikası (BASIN-SEN) Başkanı Ali Kişmir, Başbakan Ersin Tatar’ın, haksız yere bir TV programcısını hedef aldığını ve hedef haline getirme çabasında bulunduğunu savunarak, bunun kabul edilemez olduğunu kaydetti.

Kişmir yaptığı yazılı açıklamada, Başbakan Tatar’ın demokratik bir tartışma ortamından kaçtığı için toplumdan özür dilemesi, hatta toplumsal iradeyi pazarlık konusu haline getirdiği için adaylıktan çekilmesi gerektiğini iddia etti.

Kişmir, Tatar’ın TV programı yapımcısı ve sunucusu olan Mustafa Alkan’ı mesnetsiz ifadelerle suçladığını ileri sürdü.

Kişmir, “Sayın Tatar’ın bu duruşuna ve süreç içerisinde Mustafa Alkan’ın olgun tavrına tüm kamuoyu şahit olmuştur. O nedenle de bu konuda toplumsal yargı gerekli kararı vermiş durumdadır. Sayın Tatar’a tavsiyemiz hakkında hüküm veren toplumsal yargıya saygı duyması ve derhal hakkında yalan ifadeler kullanarak hedef haline getirmeye çalıştığı Mustafa Alkan’dan özür dilemesidir. Aksi takdirde üyemizin kabul etmesi durumunda ortaya attığı mesnetsiz iddialar nedeniyle Ersin Tatar hakkında gerekli yasal işlemin yapılması için yargıya başvuracağımızı kamuoyunun bilgisine getiririz” dedi.