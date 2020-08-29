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Başçeri: “Bu zafer Türk Milleti’nin kayıtsız ve şartsız olarak egemenliğini tüm dünyaya ispat etmiştir”

29 Ağustos 2020 Cumartesi 17:22
Başçeri: “Bu zafer Türk Milleti’nin kayıtsız ve şartsız olarak egemenliğini tüm dünyaya ispat etmiştir”
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TC LEFKOŞA BÜYÜKELÇİSİ BAŞÇERİ’NİN 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI MESAJI :

“BU ZAFER TÜRK  MİLLETİ’NİN  KAYITSIZ  VE  ŞARTSIZ  OLARAK EGEMENLİĞİNİ TÜM DÜNYAYA İSPAT ETMİŞTİR”

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Başkomutanlık Meydan Muharebesiyle kazanılan zaferin, Türk Milleti’nin kayıtsız  ve  şartsız  olarak egemenliğini tüm dünyaya ispat ettiğini kaydetti.

TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, 30 Ağustos Zafer Bayramı vesilesiyle yayınladığı mesajda, “İstiklal Harbi’nin dönüm noktası olan Başkomutanlık Meydan Muharebesi’yle kazanılan bu destansı Zafer, aynı zamanda yeni kurulacak Türkiye Cumhuriyeti’nin temel taşlarından birisi  olmuş, ülkemizin temellerini  sağlamlaştırmış,  Türk  Milleti’nin  kayıtsız  ve  şartsız  olarak egemenliğini tüm dünyaya ispat etmiştir” dedi.

Başçeri, Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde yürütülen harekâtın hazırlıkları  sonrasında  26  Ağustos  1922  tarihinde başlayan Büyük Taarruz’un 30 Ağustos’ta Dumlupınar’da Türk ordusunun kesin zaferiyle sonuçlandığına işaret etti.

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Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün meydan muharebelerini, sadece iki ordunun çarpışması olarak   görmediğini belirten Başçeri,  Atatürk’ün meydan muhaberelerini “Milletlerin   tüm   varlıklarıyla,   ilim   ve   fen sahasındaki dereceleriyle, ahlâklarıyla, kültürleriyle, kısaca bütün maddî ve manevî güç ve iyi huylarıyla ve her türlü araçlarla çarpıştığı bir sınav sahası” olarak gördüğünü ifade etti.

Başçeri, şunları kaydetti:

“Türk Silahlı Kuvvetlerinin dün olduğu gibi bugün de gösterdiği başarının arkasında işte bu ruh yatmaktadır. Şanlı tarihimizde vatan uğruna canlarını hiç düşünmeden feda eden şehitlerimizin ve gazilerimizin haklarını ödemek mümkün değildir. Milletimiz tüm varlığıyla, vatanın birliği ve beraberliği için milli iradenin gücü ile dimdik ayakta kalmaya devam edecektir.

Doğu Akdeniz’de Milletimizin ve Kıbrıs Türk’ünün haklarının gasp edilmesine müsamaha etmeyeceğimizin de artık anlaşılmış olduğunu umuyoruz.

Büyük Zafer’in 98.yılında Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah  arkadaşlarıyla  kahraman  askerlerimizi  rahmet  ve  minnetle  yad ediyor,  tüm  şehitlerimize  Allahtan  rahmet,  Gazilerimize  uzun  ömürler diliyorum.

30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun.”

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Son Güncelleme: 29.08.2020 18:23
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