Başbakan Tatar, Katırcı ailesinin yakınlarını ziyaret etti, başsağlığı diledi

TATAR, CAN KURTARANIN OLDUĞU SAHİLLERİN TERCİH EDİLMESİ VE DALGALIYKEN DENİZE GİRİLMEMESİ İÇİN ÇAĞRI YAPTI

Başbakan Ersin Tatar, Kaplıca bölgesinde dün yaşanan boğulma olayında yaşamını yitiren Katırcı ailesinin yakınlarını ziyaret ederek, başsağlığı diledi.

BRT’nin haberine göre, Başbakan Tatar, çok büyük bir acı yaşandığına işaret ederek, ülkenin adeta yas halinde olduğunu belirtti.

Karırcı ailesinin kurtulan tek ferdi 12 yaşındaki Barış Katırcı’nın bundan böyle kendi çocukları olduğunu söyleyen Tatar, hükümet olarak tüm yardımların yapılacağını, sorumluluğun üstlenileceğini belirtti.



Tatar, can kurtaranın olduğu sahillerin tercih edilmesi ve dalgalıyken denize girilmemesi gerektiğini vurguladı.

