Başbakan Tatar, Baf Ülkü Yurdu Spor Kulübü’nü kabul etti

Başbakan Ersin Tatar, Baf Ülkü Yurdu Spor Kulübü’nden bir heyeti kabul etti.

Kabulde, Baf Ülkü Yurdu heyetine Gazi Baf Dayanışma Derneği Başkanı Türkay Tokel de eşlik etti.

TOKEL

İlk konuşmayı yapan Gazi Baf Dayanışma Derneği Başkanı Türkay Tokel, Başbakan’ın üstlendiği görevde başarılar diledi.

Kulübün içinde bulunduğu sıkıntıları aşmak için maddi ve manevi desteğe ihtiyaç duyulduğunu dile getiren Tokel, Gazi Baf Dayanışma Derneği ile Baf Ülkü Yurdu’nun Baf’ın iki önemli örgütü olduğunu söyledi.

Tokel, Başbakan Tatar’a taleplerini iletmek üzere geldiklerini kaydetti.

ARIKAN

Baf Ülkü Yurdu Başkanı Erhan Arıkan da konuşmasında, Baf Ülkü Yurdu Spor Kulübü’nün tarihinden bahse bahsederek, kulübün taleplerini içeren yazıyı okudu ve Başbakan Ersin Tatar’a takdim etti.

TATAR

Başbakan Ersin Tatar da konuşmasında, Baf camiasının büyük bir camia olduğunu ve şampiyonluklara imza attığını dile getirerek, bölgede faaliyetlerin sürdürülebilmesi için ellerinden geleni yaptıklarını kaydetti.

Tatar, taleplerin karşılanması için Spor Dairesi’ne gerekli değerlendirmeleri yaparak gerekeni yapacaklarını belirtti