Başbakan Saner, Trakya Üniversitesi Rektörü Tabakoğlu’nu kabul etti

Başbakan Ersan Saner, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Erhan Tabakoğlu ve beraberindeki heyeti kabul etti.
Başbakanlık’taki nezaket ziyareti nitelikli kabulde, karşılıklı hediye takdiminde bulunuldu.
Son Güncelleme: 22.06.2021 15:52
Başbakan Ersan Saner, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Erhan Tabakoğlu ve beraberindeki heyeti kabul etti.
Başbakan Ersan Saner, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Erhan Tabakoğlu ve beraberindeki heyeti kabul etti.
Başbakanlık’taki nezaket ziyareti nitelikli kabulde, karşılıklı hediye takdiminde bulunuldu.