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Başbakan Saner'in Ankara'da temaslarda bulunuyor

 Başbakan Ersan Saner, dün gittiği Ankara’da, bugün temaslarda bulunacak.

03 Mart 2021 Çarşamba 09:00
Başbakan Saner'in Ankara'da temaslarda bulunuyor
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“2021 yılı Türkiye –KKTC İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması” da bugün imzalanacak.

Başbakan Saner'e Ankara ziyaretinde Maliye Bakanı Dursun Oğuz eşlik ediyor.

Başbakan Saner, bugün KKTC saatiyle saat 09.00’da Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile biraraya geldi.

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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yer alacak görüşmenin ardından 2021 Yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolü imza töreni de gerçekleştirilecek.

Başbakan Ersan Saner, akşam üzeri de Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni (TBMM) ziyaret ederek, TBMM Başkanı Mustafa Şentop’a nezaket ziyaretinde bulunacak.

Başbakan Saner, temaslarının tamamlanmasının ardından yarın ülkeye dönecek.

İşbirliği Protokolü, Türkiye Cumhuriyeti’nin, Covid-19 salgını da göz önünde bulundurularak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti devlet bütçesine, reel sektörüne yapılacak katkılarla gerçekleştirecek Ankara kaynaklı alt yapı projelerini içerecek.

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Son Güncelleme: 03.03.2021 11:22
Anahtar Kelimeler:
BM Yemendeki Gıda Krizinin çözülmesi Için çağrı YaptıFuat OktayAnkaraErsan Saner
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