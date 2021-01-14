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Başbakan Saner, erken seçimle ilgili söylentilerin rafa kalkmadığını açıkladı

Başbakan Saner, Sağlık Bakanı Ali Pilli ile birlikte Başbakanlık'ta düzenlenen ortak basın toplantısında erken seçim hakkında konuştu..

14 Ocak 2021 Perşembe 15:40
Başbakan Saner, erken seçimle ilgili söylentilerin rafa kalkmadığını açıkladı
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Başbakan Ersan Saner, "erken seçim söylentileri rafa mı kalktı?" şeklindeki soruya karşılık  "Hayır, erken seçim rafa kalkmadı ve hükümetimiz zaten bir erken seçim hükümetidir, bunu herkes biliyor. Dolayısıyla burada bir tarih konusu var ve tarih de belirlerken Covid-19 da bu tarihi belirleyecek en önemli etkenlerden bir tanesidir. Bizim parti MYK'sında yaptığımız toplantı sonrasında da söylediğim gibi, bu konudaki görüşmelerimiz devam edecek. Erken seçim hükümeti olduğumuz bilinmektedir. Dolayısıyla bunun sanki de yeni bir şeymiş gibi lanse edilmesine gerek yok sadece tarihin konuşulması gerekir. Bu da muhalefetle konuşulacaktır. Tabii ki hükümet ortaklarımızı da burada unutmamam gerekir çünkü şu anda birlikte hükümet ediyoruz ve onların bizimle birlikte bu yolculukta katkıları olacaktır" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Ersan SanerErken Seçim
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