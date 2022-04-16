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Başbakan: Kendimize güvenerek, çalışıp başaracağız

Sucuoglu : Kıbrıs Türkü daha önce de zor süreçlerden geçmiş ve her zaman bunu aşmıştır. Kendimize güvenerek, çalışıp başaracağız

16 Nisan 2022 Cumartesi 14:46
Başbakan: Kendimize güvenerek, çalışıp başaracağız

Başbakan Faiz Sucuoğlu, Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği’nin 36’ncı Dönem Genel Kurulu'na katılarak, konuşma yaptı.

Başbakan Faiz Sucuoğlu, Kıbrıs Türk Çiftçisinin, milli mücadelenin her adımında etkin olarak yer aldığını ifade ederek, pandeminin başladığı iki yıl öncesinden bu güne dünyada çok şeyin değiştiğini belirtti.

Sucuoğlu, pandemi ve savaşların, yerli üretimin önemini bir kez daha ortaya koyduğunu vurgulayarak, turizm ve yükseköğrenim kadar, yerel üretimin yani çiftçi ve hayvancının da önemli olduğunu belirtti.

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Başbakan Sucuoğlu, içinden geçilmekte olan bu olumsuz ekonomik koşullarda temel hedefin kendine yeter bir üretim için çalışmak olduğunu belirtti.

Sucuoğlu, mevcut koşullarda maddi güce rağmen hammaddeye ulaşımın zor olduğunu da ifade ederek, günübirlik politikalarla üretime devam edilmesi zamanının geçtiğini, bunun artık bir devlet politikası haline getirilmesinin şart olduğunu kaydetti.

Başbakan, “Hükümet üretime destek için atılacak her adıma eldeki imkanlar doğrultusunda büyük destek verecektir. Türkiye de üretimin ne kadar önemli olduğu ve desteklenmesi gerekliliğinin üzerinde durmaktadır. Türkiye’nin hassasiyeti her zamanki gibi hat safhadadır. Gereken yardımları da yapacaktır” dedi.   

Herkesin aynı gemide olduğunu ve su alması durumunda gemiyle birlikte herkesin batacağını da anımsatan Sucuoğlu, “Zaman birlik bütünlük zamanıdır. Süreç sıkıntılıdır ve dünya büyük bir buhrandadır. Kıbrıs Türkü daha önce de zor süreçlerden geçmiş ve her zaman bunu aşmıştır. Kendimize güvenerek, çalışıp başaracağız” dedi.

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BASBAKAN FAİZ SUCUOĞLU
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