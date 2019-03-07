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Başbakan Erhürman “Söz'ün son kadını Bedia hanım“ belgeseli gösterimine katıldı

Başbakan Erhürman “Söz'ün son kadını Bedia hanım“ belgeseli gösterimine katıldı

07 Mart 2019 Perşembe 07:44
Başbakan Erhürman “Söz'ün son kadını Bedia hanım“ belgeseli gösterimine katıldı

Kıbrıslı Türklerle buluşmak amacıyla Londra'ya gelen Başbakan Tufan Erhürman temaslarına başladı.

Erhürman, KKTC Londra Temsilciliği’nin Dünya Kadınlar Günü nedeniyle düzenlediği resepsiyona katıldı. Etkilikte, ilk Kıbrıslı Türk kadın gazeteci Bedia Okan Göreli’nin hayatının konu alındığı “Söz’ün Son Kadını: Bedia Hanım” belgeseli de gösterildi. Gecede kadınların, yaşamın her alandaki önemine vurgu yapan konuşmalar yapıldı. 

Yunus Emre Kültür Merkezi’nde yer alan etkinlikte açılış konuşmasını yapan KKTC Londra Temsilcisi Oya Tuncalı, Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle elçilik tarafından düzenlenen etkinliğe katılan Başbakan Erhürman ve heyetiyle, belgeselin yönetmeni Fevzi Kasap'a teşekkür etti. 

Başbakan Tufan Erhürman, konuşmasında, etkinliğe katılarak İngiltere'deki Kıbrıslı Türk kadınlara hitap etmekten ve burada olmaktan mutlu olduğunu ifade etti. Erhürman, İngiltere'de yaşayan Kıbrıslı Türk kadınların özellikle son dönemde ciddi başarıların altına imza attığını belirterek, bundan gurur duyduklarını söyledi. 

Kadın olmanın zor olduğunu ancak göçmen kadına hayatın daha da zor olduğuna işaret eden Erhürman, bu zor şartlarda başarılı olan kadınlardan gurur duyduğunu belirterek, kutladı.

Başbakan Erhürman, Kıbrıslı Türklerin Kıbrıs'ta da, dünyada da tek tek çok önemli başarılara imza attığını ancak bu bireysel başarılarla henüz toplumsal başarı hikayesini yazamadıklarını ifade etti. Erhürman, toplumsal bazda başarının kardeşlik dayanışması içinde olabileceğini ancak toplumsal dayanışma varsa toplumsal başarı olacağını söyledi. 

Erhürman, Kıbrıslı Türklerin tek tek dünya çapında başarıları olduğunu ama buna rağmen toplumsal başarı olmadıysa, daha fazla çalışmak, daha fazla el ele tutuşmak ve mesafeleri aşmak gerektiğini belirtti. Erhürman, "Bireysel başarıları yan yana getirip halkın başarısını yazmalıyız. Buna yürekten inanıyorum, halkın başarı hikayesini birlikte çalışarak yazacağız" dedi. 

Son Güncelleme: 07.03.2019 10:46
Anahtar Kelimeler:
ErhurmanSözün Son Kadını Bedia Hanım
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