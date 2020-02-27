Barkod otomasyon ile gelen rahatlık

Teknoloji üretim ve hizmet sektörünün her noktasında faydalandığımız bir meta halini aldı. Bilgisayarlar, otomasyon ekipmanları, bulut teknolojisi... Gerek üretim gerekse satış alanında hemen her firmanın tabiri caizse hayatını kurtaran teknolojiler.

Bu teknolojilerin sunduğu kolaylık ve sağladığı faydaların tartışılması ciltlerce kitapla ancak mümkün olabilir. Geçmişten günümüze uzanan satış artışlarını ve kar oranlarının yukarı doğru seyrini izlemek dahi bu faydaları görmek için yeterli olacaktır.

Perakende sektörü, teknolojiden en çok faydalanan sektörlerden biri. Özellikle otomasyon konusunda gelen yenilikler, pek çok zaman kaybettiren konunun kolaylıkla halledilmesine olanak tanıyor. Perakende sektöründe zamandan tasarruf demek kar etmek anlamına gelir. Gelin otomasyonun faydalarını bir firma örneği ile inceleyelim.

Barkod ve Otomasyo Sistemlerinin Perakende Sektöründeki Yeri

Barkodlar hayatın her alanında karşılaşılan semboller. Aldığınız her paketli ürünün arkasında bir barkod görürsünüz. Bu barkodların bir sisteminin olduğunu ve okumayı bilen gözler için çok fazla bilgi ihtiva ettiğini unutmayın.

Peki barkodların perakende sektörüne faydası ne?

Barkodlar, firmanın elindeki ürünlerin tamamının kayıt altında olmasını sağlar. Bir sistemin oturtulması için faydalı ve etkili bir yöntemdir. Satış sırasında kolaylıkla sistemden düşülmesi ise stok kontrolü açısından büyük bir kolaylıktır. İşletme sahibini sürekli sayım, depo kontrolü ve depo-satış koordinasyonundan kurtarır. Kaldı ki barkod okuyucular ve otomasyon sistemi ile depo sayımı bile çok kolay bir şekilde gerçekleşir. Haftalar sürecek işler kolaylıkla birkaç günde tamamlanabilir.

Barkod ve Otomasyon Sistemleri Hakkında

Konu perakende sektörüne otomasyon sistemi sağlamak olunca, bu konuda uzman birinden konu ile ilgili görüşlerini almak doğru olacaktır. Kıbrıs’ta faaliyet gösteren ve barkod sistemleri konusunda firmalara çözüm sağlayan Mikro Destek firmasının direktörü Erdem Çelebi ile konuşuyoruz:

“Bilgisayarların hayatımıza girdiği an insanlığın rahatlamaya, haliyle daha az ama yüksek verimle çalışmaya başladığı andı. Son 20 yılda otomasyon teknolojileri baş döndürücü bir hızla gelişti. Takip etmesi zor olsada bize kattığı avantajlar çok fazla. Özellikle perakende sektörü olmazsa olmaz otomasyon sistemleri ile yürütülebilir halde. Düşünün ki iş yeri sahibisiniz ve sadece bilgisayar başında oturarak satış pazarlama ekibinin anlık olarak nerede olduğunu yaptığı satışı görebiliyor, gelen veriyi üretime yönlendirip süreci takip edebiliyor ve hatta karlılık – verimlilik gibi üst analizler yapabiliyorsunuz.”

Kısaca, perakende sektörü içinde faaliyet gösteriyorsanız Mikro Destek gibi firmalardan yardım almanız sizin için büyük bir kazanç fırsatı doğuracaktır.

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