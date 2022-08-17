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Barbarlık Müzesi Törenle Yeniden Açıldı

Restorasyon Çalışmaları Tamamlanan Barbarlık Müzesi Törenle Yeniden Açıldı

17 Ağustos 2022 Çarşamba 12:30
Barbarlık Müzesi Törenle Yeniden Açıldı

TİKA tarafından restore edilen müzenin açılışına, TC Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da katıldı

Kıbrıs'ta Aralık 1963'teki Kanlı Noel olaylarında tarihe Kumsal Katliamı olarak geçen saldırıda şehit düşenlerin anısına yapılan Barbarlık Müzesi, restore edilerek yeniden ziyarete açıldı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından yürütülen “Barbarlık Müzesi Restorasyonu, Çevre Düzenlemesi ve Teşhir Tanzim Projesi”nin açılışı, bugün düzenlenen törenle yapıldı.

Törene Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Başbakan Ünal Üstel, TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, KTBK Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk, GKK Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ile Türkiye Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un yanı sıra bazı bakanlar, askeri erkan ve İlhan ailesi katıldı.

Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'yla başladı; ardından konuşmalar yapıldı. Tören, restore edilen müzenin açılması ve gezilmesiyle tamamlandı. 

21 Aralık 1963 tarihinde Akritas planını hayata geçirmeyi amaçlayan Rumların Türklere karşı başlattığı ve tarihe Kanlı Noel adıyla geçen saldırılarda adanın her tarafında çok sayıda şehit verilmiş, EOKA milisleri 23-24 Aralık’ta ise Kumsal Mahallesi’ni hedef almıştı. Eski adı İrfan Bey Sokak olan Mürüvvet İlhan Sokak’taki "2" numaralı evde yaşananlar belki de en acımasız saldırı olarak akıllara kazındı.

Tarihe “Kumsal Katliamı” olarak geçen saldırıda, Binbaşı Dr. Nihat İlhan alayında görevdeyken, evde bulunan eşi Mürüvvet İlhan ile üç oğlu, 6 aylık Hakan, 4 yaşındaki Kutsi ve 6 yaşındaki Murat küvetin içinde şehit edilmişlerdi. Kurşun yağmuru sırasında evde bulunan Feride Hasan Gudum da şehit olmuştu. Ev, 1 Ocak 1966 tarihinde Barbarlık Müzesi olarak ziyarete açılmıştı.

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Son Güncelleme: 17.08.2022 15:30
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