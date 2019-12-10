Bakanlık ‘nihayet’ hatayı kabul etti!

Öğretmen veli ve öğrenci şikayetleri referans alınarak manşetimize taşıdığımız “ Bu nasıl Kitap?” başlıklı haber, uzun süredir devam eden bir dizgi hatasını ortaya çıkardı.

Eğitime verdiğimiz önemin ve saygının ne durumda olduğunu gözler önüne seren bu olay bizlere en basit bir konuda bile yetkililerin ne kadar dikkatsiz olduğunu bir kez daha ispatladı.

İlkokul 4.sınıf kitaplarında yer alan hatalı sorulara ilişkin yayınlarımız ses getirdi. Hatanın nihayet farkına varıldı.

Öğretmen veli ve öğrenci şikayetleri referans alınarak manşetimize taşıdığımız’ Bu nasıl Kitap?” başlıklı haber, uzun süredir devam eden bir dizgi hatasını ortaya çıkardı.

Zor da olsa kitaptaki hatalı sorular konusunda hem kitabı hazırlayan ekip hem de Milli Eğitim Bakanlığı ikna oldu. Yıllardır piyasada çocuklara okutulan hatalı soruların fark edemeyen kitaptan sorumlu ekip ve Milli Eğitim Bakanlığı bir iç yazışma ile kitaplarda yer alan hataya yönelik öğretmenlere bilgilendirmede bulundu.

Bakanlık, tüm okul müdürlükleri ve öğretmenlere yaptığı açıklamada 4. Sınıf kitaplarında yer alan hata hakkında bilgi verdi ve duyuruda bulundu. Söz konusu hataların zaten farkında olan öğretmenler resmi olarak da bilgilendirilmiş oldu.

Bu nasıl Kitap? başlıklı haberimiz kitabın eğitim materyalleri geliştirme editörlerinden Prof.Dr. Osman Cankoy tarafından bile dikkatle incelenmeyip KIBRIS MANŞET’in özür dilemesi istenmişti. Hatta nasıl özür dilememiz gerektiği bile üşenmeden metne dökülmüştü.

Eğitime verdiğimiz önemin ve saygının ne durumda olduğunu gözler önüne seren bu olay bizlere en basit bir konuda bile yetkililerin ne kadar dikkatsiz olduğunu bir kez daha ispatladı.

Şimdi Kitaplardaki hataların önümüzdeki eğitim öğretim yılında yeni baskılarda düzeltilip düzeltilmeyeceği takip ederken Milli Eğitim Bakanlığını diğer kitaplarda yer alan hatalara karşı uyarıyor bu hataları yıllar geçmeden ve basına konu olmadan tespit edip çözmeye davet ediyoruz.