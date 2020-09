ÖZERSAY: “ÜLKEYE GELECEK HERKES 7 GÜN KARANTİNAYA ALINACAK”

“OKUL ÖNCESİ, 1. VE 2. SINIF ÖĞRENCİLERİ EĞİTİME DEVAM EDECEK, BUNUN DIŞINDAKİ EĞİTİMLER 1 EKİM’DE BAŞLAYACAK. DERSHANE, ETÜT VE KREŞLER AÇIK”

“ 1 EKİM’E KADAR DÜĞÜNLER, SEÇİM MİTİNGLERİ VE KİTLE TOPLANTILARI YASAKLANDI. CLUB, DİSKOTEK, CASİNOLAR VE PARK ALANLARI KAPATILDI”

“ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ İÇİN ÖZEL VE PLANLI SEFERLER SAĞLANACAK”

“POLİSTE KOVİD-19 TEDBİRLERİ DENETİM BİRİMİ OLUŞTURULACAK, İLÇE EMNİYET KURULLARIYLA DENETİMLER ARTIRILACAK VE YASAL KOVUŞTURMAYA GİDİLECEK”

Bakanlar Kurulu, salgına karşı ek tedbirler aldı.

Başbakan Ersin Tatar başkanlığında saat 10.30 sıralarında toplanan Bakanlar Kurulu’nun toplantısı, saat 14.30 sıralarında tamamlandı.

Bakanlar Kurulu Sözcüsü, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Bakanlar Kurulu’nun bugün toplanarak, son günlerde virüs taşıyanların sayısındaki artış ve yerel bulaşın artması sonucu oluşan yeni durum sonrasında bir takım kararlar aldığını, yerel bulaşın kontrol altında tutulup, temizlenebilmesi için bir takım çalışmalar yapıldığını söyledi.

Bakanlar Kurulu Sözcüsü, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, yaklaşık 4 saat süren toplantı sonrasında basına yaptığı açıklamada, bugünkü Bakanlar Kurulu toplantısında ülkeyi ve dünyayı etkisi altına alan Covit 19 salgınıyla ilgili bir takım ek tedbirlerin alındığını söyledi.

Ülkede yerel bulaşın görülmesi ve vaka sayılarındaki artış göz önünde bulundurularak, Sağlık Bakanlığı ile hükümetin bir takım kararlar ürettiğini ifade eden Özersay, yurt dışından ülkeye gelecekler için kısa süreli karantina uygulamasına geçilmiş olduğunu anımsattı.

Yeni uygulamanın, dıştan gelecek olan ve virüs taşıyan ve taşıma ihtimali olan kişilerin risk oranını azaltacak bir uygula olduğuna dikkat çeken Özersay, yurt dışından geleceklerin ilk testini yurt dışında yaptıktan sonra ülkede 7 gün kısa süreli karantinada bulundurulacaklarını söyledi.

Karantina dönemi içinde ve sonunda kişilere test yapılacağını ve virüs taşıyıp taşımadıklarının belli olacağını ve bu kişilerin ülke içine virüs taşıma olasılığının ortadan kalkacağını belirten Özersay, son günlerde virüs taşıyanların sayısındaki artış ve yerel bulaşın artması sonucu oluşan yeni durum sonrasında bu kararın alındığını kaydetti.

Uygulamayla yerel bulaş çerçevesinde ortaya çıkan vakalara temaslı takip ekibinin odaklanabilmesinin mümkün kılınabileceğine işaret eden Özersay, bunun önümüzdeki 2 haftalık dönem içinde temaslı takip ekibine yerel bulaşın kontrol altında tutulup, temizlenebilmesi için imkan vereceğini söyledi.

Alınan ilave tedbirlerin Sağlık Bakanlığı ile istişare içinde alındığına işaret eden Kudret Özersay, bugün alınan diğer kararları da kamuoyuyla paylaştı.

CLUB, DİSKOTEK VE CASİNOLAR 1 EKİME KADAR KAPATILDI

Özersay, özellikle kalabalık grupların bir arada bulunduğu eğlence yerleri; yani club, diskotek ve casinoların 1 Ekim’e kadar kapatılması, barlarla ilgili olarak ise masa ve bistro şeklindeki unsurlar çerçevesinde bir oturma düzeni içinde barların açık kalması ama ayakta alabilecekleri müşteri sayısında da daha önce belirtilen ana kriterler çerçevesinde kısıtlama konulması, daha da katı kurallara tabi olmasına karar verildiğini aktardı.

OKUL ÖNCESİ, İLKOKUL 1. VE 2. SINIFLAR YÜZ YÜZE EĞİTİME DEVAM EDECEK, BUNLARIN DIŞINDAKİ OKULLAR 1 EKİM’DE AÇILACAK

Eğitimle ilgili alınan kararları da açıklayan Kudret Özersay, ülkede dün itibarıyla yüz yüze eğitime başlayan okul öncesi, ilkokul 1 v 2. sınıfların eğitime sıkı bir tedbir ve denetimle devam etmesine karar verildiğini söyledi.

Öte yandan, bunun dışında kalan ister özel okul, ister devlet okullarında olsun eğitimin 1 Ekim tarihine kadar başlamamasına karar verildiğini ifade eden Özersay, o güne kadar alınacak başka ilave tedbirlerle 1 Ekim tarihi geldiğinde eğitime yeniden başlanması düşüncesinde olduklarını aktardı.

Eğitimin yapılmaması değil, sadece 1 Ekime kadar bazı düzeylerde eğitime ara verilmesi yönünde bir karar aldıklarına dikkat çeken Özersay, 1 Ekim’den itibaren eğitime başlanması için bazı ilave tedbirlerin de bugünkü toplantıda ele alındığını kaydetti.

DERSANE, ETÜD VE KREŞLER AÇIK KALMAYA DEVAM EDECEK

Dershane, etüt ve kreşlerin açık kalmaya devam edeceğine dikkat çeken Özersay, üniversiteler konusunda ise daha önce alınan yüzde 40 online, yüzde 60 yüz yüze eğitim kararını hatırlattı, bugün özellikle üniversite öğrencilerinin ülkeye kademeli şekilde gelişini düzenlemek, planlamak ve kolaylaştırmak için Eğitim, Bayındırlık ve Ulaştırma ile Sağlık Bakanlıklarının ayrıca toplantı yapmasına karar verildiğini söyledi.

Özersay, bu öğrenciler için yerine göre özel uçak veya gemi seferiyle, kolaylaştırılmış ancak planlanmış şekilde adaya gelmesinin düzenlenmesine karar verildiğini aktardı.

BİLGİSAYAR VE TABLETLERDE GEREK KDV’Yİ, GEREKSE GÜMRÜK STOPAJI SIFIRLAMA



Özellikle 1 Ekime kadar online eğitimin devamını kolaylaştırma adına da bir takım düzenlemeler yapıldığına işaret eden Kudret Özersay, tablet ve bilgisayar gibi cihazlarda yaşanan sıkıntıları bir nebze giderebilmek adına Maliye Bakanlığı’nın da önerisiyle bilgisayar ve tabletlerde gerek KDV’yi, gerekse gümrük ve stopajı sıfırlama yönünde bir karar üretildiğini belirtti.Öte yandan devam eden cumhurbaşkanlığı seçim süreci konusunda da Bakanlar Kurulu’nun karar ürettiğini, bu çerçevede bütün seçim mitingleri ve kitle toplantılarının 1 Ekim’e kadar iptal edilmesine karar verildiğini ifade eden Özersay, spor müsabakaları ile ilgili olarak da müsabakaların 1 Ekim’e kadar seyircisiz yapılmasına karar verildiğini kaydetti.Özersay, çocuk oyun alanlarının, topluca bulunulması söz konusu olan park alanlarının da 1 Ekim’e kadar kapanması kararı alındığını, ancak bireysel spor çalışmalarının yapılabileceğini söyledi.DÜĞÜNLER YARINDAN İTİBAREN 1 EKİM’E KADAR ERTELENDİKamu sağlığı açısından, yarından itibaren 1 Ekim tarihine kadar düğünlerin ertelenmesine karar verildiğine de dikkat çeken Kudret Özersay, 1 Ekim ertesinde yapılacak düğünler için de özel bazı ek tedbirler alınacağını belirtti.Bugünkü Bakanlar Kurulu toplantısının bir bölümünün Polis Genel Müdürü’nün katılımıyla gerçekleştiğine dikkat çeken Özersay, Polis Genel Müdürü ile yapılan değerlendirme sonucunda, Polis Genel Müdürlüğü bünyesinde “polis covid tedbirlerini denetleme birimi” oluşturulmasına karar verildiğini söyledi.Çalışmaların polisin başkanlığında ama esasen İlçe emniyet kurulu üyelerinden alınacak takviye destekle, polisin çeşitli alanlarda denetim yapmasına ve hükümete bildirmesine, raporlamasına özellikle caydırıcı olacak şekilde kuralların denetlenmesini görünür şekilde hayata geçirme yönünde bir karar alındığını belirtti.Özersay, bugün öğleden sonra itibarıyla Polis Genel Müdürlüğü’nün, her ilçedeki ilçe emniyet kurulları ile özel bir toplantı yapacağını ve bu akşamdan itibaren de çeşitli denetimler yapılmaya başlanacağını aktardı.Bir süre önce Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’nın bazı işletmelerin açılma, kural ve kriterlerini belirlediğini anımsatan Özersay, oluşturulacak yeni birimin de bu denetimleri gerçekleştireceğini söyledi.Mecliste ilgili komitede bununla ilgili bir yasa değişiklik çalışması yapıldığını, ancak yasa değişikliği yapılmadan da polisin gerek Bakanlar Kurulu kararları, gerekse Sağlık Bakanlığı altındaki sağlık kurulu kararlarına uyulmaması durumunda yasal kovuşturma başlatabileceğini söyledi.Özersay, Meclisteki çalışmaların tamamlanmasının ardından kurallara uyulmaması durumunda verilecek cezaların da netleşeceğini kaydetti.VATANDAŞ OLSUN VEYA OLMASIN, HERKES KARANTİNA ÜCRETİNİ KENDİ ÖDEYECEKBakanlar Kurulu Sözcüsü Özersay, yurt dışından gelip kısa süreli karantinaya girecek olan herkesin, vatandaş olsun veya olmasın karantina ücretini kendinin ödeyeceğini vurgulayarak, bunun bir istisnası olacağını, üniversite öğrencilerinin karantina ücretlerini ödemeyeceğini kaydetti.Sağlık ve benzeri nedenlerle sevk ile yurt dışına gönderilen vatandaşların geri geleceklerinde karantina ücreti ödemeyeceğine, bunun ücretinin Maliye Bakanlığı tarafından ödeneceğine işaret eden Özersay, kısa bir süre önce kamuda kronik rahatsızlığı olan ve risk grubunda olan çalışanlara ilişkin yapılan düzenlemeleri de anımsattı.Özersay, benzeri bir düzenlemenin özel sektör çalışanları için de yapılması yönünde bugünkü Bakanlar Kurulu’nda bir karar ürettiklerine işaret ederek, risk grubunda olan özel sektör çalışanlarının Sağlık Bakanlığı Sağlık Kurulu’ndan alacağı raporla, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan belirli bir maaş desteği almasının mümkün kılınacağını açıkladı.KARARLAR YARIN SABAHTAN İTİBAREN YÜRÜRLÜĞE GİRECEKAlınan kararların yarın sabahtan itibaren yürürlüğe gireceğini vurgulayan Kudret Özersay, yaşanan süreç içinde ihtiyaçların sürekli değiştiğini, şu an için salgının kontrol altında olduğunu, kontrol dışına çıkmaması için değişen ihtiyaçlar ve değişen şartlar çerçevesinde önümüzdeki günlerde alınan tedbirlerin daha da ağırlaştırılabileceğini veya ilave tedbirlerin alınabileceğini söyledi.Hükümetin salgının önlemesi yönünde tedbir almasının önemine işaret eden Özersay, bu tedbirlerin uygulanmasının ve denetlenmesinin önemli olduğunu, hükümet olarak sorumluluklarının bilincinde olduklarını vurguladı.Bireylerin kendilerini koruması ve kendi tedbirini almasının da önemine işaret eden Özersay, toplum olarak gerekli hassasiyetin gösterilmesini istedi.Özersay, salgının, KKTC’de kontrol altında götürülebildiğini, hükümetin zaman zaman görüş ayrılıkları bulunsa da, salgının kontrol dışı olmaması için hükümet olarak gerekli kararlılığı göstermeye devam edeceklerini kaydetti.Açıklamaları ardından soruları da yanıtlayan Özersay, ülkeye 3 gün veya daha kısa süre gelecekler için karantinasız girişin Sağlık Kurulu ve Sağlık Bakanlığı’nın vereceği izne tabi olacağını kaydetti.Özersay, izne tabi olacak kişilerin çift test uygulaması ile ülkeye gelerek, 3 günü doldurmadan geri dönmeleri gerekeceğini ifade etti.Özersay, bugünkü toplantıda sadece seçim kampanya sürecine ilişkin bir karar alındığını, bunun haricinde seçim için bir karar alınmadığını, çünkü şu an için bir seçimin söz konusu olmadığını söyledi.Seçim günü bugünkü şartların devam etmesi halinde seçimin iptalinin söz konusu olamayacağını ifade eden Özersay, başka bir soru üzerine ise, cafe, restoran ve meyhaneler için daha önce bir genelge yayımladığını, bunların bu çerçevede denetleneceğini sözlerine ekledi.