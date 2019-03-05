Bakanı Özyiğit, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Eğitim ve Bilim Bakanlığı Müsteşarı Husejin’i kabul etti



Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Eğitim ve Bilim Bakanlığı Müsteşarı Enver Husejin’i kabul etti.Tatlısu Belediye’sinin davetlisi olarak ülkede bulunan Hüsejin ve heyetini kabulde Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan da hazır bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit kabulde yaptığı konuşmada, Enver Husejin ve beraberindeki heyeti ile görüşmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ziyaretleri için kendilerine teşekkür etti.

Görüşmede, iki ülkenin eğitim sistemi, yapılan çalışmalar ve projelerle ilgili görüş alış verişinde bulunulurken, İki bakanlık arasında eğitim ve kültür alanında işbirliği yapılması yönünde ne gibi adımlar atılabileceği konuşuldu.

Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan’a da toplumlar arası kültür bağı oluşturduğu için teşekkürlerini ileten Özyiğit, Tatlısu Belediyesi’nin düzenlediği Festival ile önemli bir görev üstlendiğine ve ülke kültürünü gelecek nesillere aktaracak ortamı yarattığına dikkat çekti.

Görüşmenin sonunda Bakan Cemal Özyiğit KKTC’ye özgü Lefkara işlemeli anı tablosunu Husejin’e, Husejin de bölgelerine özgü hediyeyi Özyiğit’e takdim etti.



