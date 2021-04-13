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Bakan Üstel'den Ramazan ayı için uyarılar

Sağlık Bakanı Ünal Üstel, Ramazan ayı boyunca da maske-mesafe-hijyen kurallarına uyum çağrısı yapıp, kalabalık topluluklar halinde iftar ve sahur sofralarında bulunulmamasını istedi. Üstel, “Unutulmaması gerekir ki mübarek Ramazan ayında alacağımız önlemler toplum sağlığı açısından fırsat olabilir.” dedi.

13 Nisan 2021 Salı 12:10
Bakan Üstel'den Ramazan ayı için uyarılar
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11 ayın sultanı Ramazan ayının vatandaşa ve İslam alemine hayırlı olması temennisinde bulunan Üstel, Ramazan ayı idrak edilirken koronavirüs önlemleri ve kurallarının hiçbir zaman ihmal edilmemesi gerektiğini belirtti.
Üstel, korona virüs salgınının etkisini sürdürdüğü bu dönemde yaşanılan hassas süreçle ilgili üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getirip, gerekli tüm tedbirleri almaya devam edeceklerini belirtti. Üstel böylesi zor zamanlarda sabır, irade ve azmin önemine dikkat çekti.
Üstel “Ramazan ayını pandeminin kontrolü açısından verimli geçirebilirsek, sonrasındaki açılım sürecini hızlandırıp, ekonomi çarklarının daha hızlı dönmesini sağlayabiliriz” dedi.
Sağlık Bakanı Üstel, ülkedeki tüm sektörlerle el ele vererek, iyi bir kriz yönetiminin ancak halkın desteğiyle sağlanabileceğine vurgu yaptı.

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Ünal Üstel, Ramazan ayı boyunca halkın öncelikle ibadetleri sırasında maske mesafe hijyen kurallarına riayet etmelerinin önemine vurgu yapıp, “Kalabalık topluluklar halinde iftar ve sahur sofralarında bulunmamaya, mümkünse çekirdek aile içerisinde kendi evlerimizde bu ibadetlerimizi yerine getirmeye dikkat etmeliyiz” ifadelerini kullandı.
Üstel, “Unutulmaması gerekir ki mübarek Ramazan ayında alacağımız önlemler toplum sağlığı açısından fırsat olabilir.” dedi.
Ünal Üstel, mesajını şöyle tamamladı:
“Ramazan vesilesiyle kısa süre içerisinde salgın hastalıktan tüm milletimizin ve tüm insanlığın kurtulmasını temenni ediyor; tekrar yan yana, el ele, omuz omuza, birbirimize sımsıkı sarılarak dargınlıkları ve kırgınlıkları bir kenara bırakıp kucaklaşacağımız nice Ramazanlara kavuşmayı diliyorum”
 

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Son Güncelleme: 13.04.2021 12:08
Anahtar Kelimeler:
Ramazanünal üstel
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