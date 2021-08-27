banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 35°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Bakan Üstel'den pcr testlerinin ücretli olmasına tepki!
Üstel'den ücretli test kararına eleştiri
Uçaner ücretli test kararını eleştirdi ve uyarıda bulundu!
Uçaner'den uyarı!
Adapass uygulamasına Lefkoşa sınırları içerisinde başlandı
Lefkoşa'da Adapass'a geçildi!
Aşı olmayanları aforoz edin!
Aşı olmayanları aforoz edin!
banner376

Bakan Üstel'den pcr testlerinin ücretli olmasına tepki!

Sağlık Bakanı Üstel, kendisinin yurtdışında olduğu sırada, Maliye Bakanı Dursun Oğuz’un önergesiyle Bakanlar Kurulu’nun, testlerin ücretli olması yönünde karar ürettiğini ifade ederek, “Testler ücretli olursa insanlar test yapmayacak, daha çok bulaş olacak, ülke kapanacak… Böylesi mi daha iyi?” diye sordu.

27 Ağustos 2021 Cuma 11:22
Bakan Üstel'den pcr testlerinin ücretli olmasına tepki!

Sağlık Bakanı Ünal Üstel, PCR ve Antijen testlerinin ücretli olması yönündeki kararla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Üstel, kendisinin bir vesileyle yurtdışında olduğu sırada, Maliye Bakanı Dursun Oğuz’un önergesiyle, Bakanlar Kurulu’nun, testlerin herkes için ücretli olması yönündeki kararı yürürlüğe soktuğunu, bu duruma üzüldüğünü ifade etti.

banner341
“BENİM OLMADIĞIM BİR TOPLANTIDA BÖYLE BİR ÖNERGE SUNULDU VE YÜRÜRLÜĞE GİRDİ”

Eylül’de yüz yüze eğitimin başlayacağını, vaka sayılarının KKTC’nin pandemi sürecindeki en yüksek rakamlarına ulaştığını belirten Üstel, “Aniden Maliye Bakanı böyle bir önerge ortaya koyuyor ve benim olmadığım bir Bakanlar Kurulu toplantısında bu karar geçiriliyor. Bu beni gerçekten üzmüştür” dedi.

OKULLARIN AÇILMASI ZORA GİRECEK…

Üstel, “Bu şekilde devam edersek insanlar test yapmaya gitmeyecek, daha çok bulaş olacak, ülke kapanacak böylesi mi daha iyi? Yoksa daha çok test ve tarama yaparak ülkenin kapatmadan, daha iyi bir noktaya götürmek. Böyle bir gidişat olursa okulların açılması zora girecek” ifadelerini kullandı.

banner360
Son Güncelleme: 27.08.2021 12:02
Anahtar Kelimeler:
ünal üstelücretli Pcr Testi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Orman Dairesi'nden duyuru
Orman Dairesi'nden duyuru
Sendikalar'dan tepki ve açıklamalar
Sendikalar'dan tepki ve açıklamalar
Kapalı Maraş'ın ziyaretçi sayısı 200 bini geçti
Kapalı Maraş'ın ziyaretçi sayısı 200 bini geçti
Sarıçizmeli'den KTMMOB’ye ziyaret
Sarıçizmeli'den KTMMOB’ye ziyaret
Queer Wave 3-12 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek
Queer Wave 3-12 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek
Uçaner ücretli test kararını eleştirdi ve uyarıda bulundu!
Uçaner ücretli test kararını eleştirdi ve uyarıda bulundu!
Adapass uygulamasına Lefkoşa sınırları içerisinde başlandı
Adapass uygulamasına Lefkoşa sınırları içerisinde başlandı
30 Ağustos’ta bisikletle “zafer turu“
30 Ağustos’ta bisikletle “zafer turu“
Dikkat! Trafiğe kapalı yol var!
Dikkat! Trafiğe kapalı yol var!
Dikkat! elektrik kesintisi yapılıyor
Dikkat! elektrik kesintisi yapılıyor

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim