Bakan Ünal Üstel Belediye Başkani İsmail Arter’i ziyaret etti

KONAKLAMA TESİSLERİNDE VE PLAJLARDA KORONAVIRÜS SONRASI AÇILIŞ KOŞULLARINI İÇEREN KİTAPÇIĞI BAŞKAN ARTER’E TAKDİM ETTİ

Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter’i makamında ziyaret ederek Ülkemizde Konaklama Tesislerinde ve Plajlarda Koronavirüs Sonrası Açılış Koşulları” kitapçığını takdim etti.

Üstel ,MHA’ya yaptığı açıklamada, salgın dolayısıyla tüm ülkelerin sıkıntılı bir dönemden geçtiğini, bu sıkıntı içerisinde en büyük yarayı turizm sektörünün yanı sıra eğitim ve öğretimin de etkilendiğini söyledi.

Üstel, “Dünya Sağlık Örgütü tarafından ‘Pandemi’ kapsamına alınan Yeni Koronavirüs salgınının yayılmasının önlenmesine yönelik, hükümet olarak alınan kararlar ve halkın alınan bu kararlara hassasiyetle riayet etmesi, kontrollü normalleşme sürecinin başlamasına vesile olmuştur” diye konuştu.

Salgın sonrasında tüm sektörlerin yeniden canlandırılması ile ilgili Sağlık Bakanlığı, diğer ilgili bakanlıklar ve Belediyeler ile yapmış oldukları çalışmalar sonucunda ülkede konaklama tesislerinde ve plajlarda koronavirüs sonrası açılış koşullarını içeren kitapçığı hazırladıklarını ifade etti.

Turizm sektörü ile birlikte belirlenen kriterlerin, ülke turizmini yeniden ayağa kaldıracağını belirten Üstel, tüm paydaşların birlik ve beraberlik içerisinde, milli bir seferberlik ruhuyla hareket ederek, güvenli ada konumunda bulunan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni arzulanan noktaya getireceğini söyledi.

Gazimağusa Belediye Başkanı Arter ise;’’ Ziyaretinizden dolayı size teşekkür ederiz, bildiğiniz üzere pandemi dönemini çok zor şartlarda geçirdik, Belediye olarak birçok yardıma muhtaç vatandaşımıza yardım elimizi uzattık, şimdi ise kısmi açılım döneminde sizlerin yayınlamış olduğu bu kitapçığı bizler yani Belediyeler olarak uygulamaya koyduk tekrardan bizleri ziyaretinizden dolayı memnun olduğumuzu belirtmek isterim.( MHA )