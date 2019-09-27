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Bakan Sucuoğlu Engelli Hizmetleri Koordinasyon Kurulu’nu kabul etti

Engelli vatandaşların iş hayatına katılımı konusunda yürütülen  çalışmalar ile ilgili görüş alışverişinde bulunuldu. 

Bakan Sucuoğlu Engelli Hizmetleri Koordinasyon Kurulu’nu kabul etti

Engelli vatandaşların iş hayatına katılımı konusunda yürütülen  çalışmalar ile ilgili görüş alışverişinde bulunuldu. 

27 Eylül 2019 Cuma 12:02
Bakan Sucuoğlu Engelli Hizmetleri Koordinasyon Kurulu’nu kabul etti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, Engelli Hizmetleri Koordinasyon Kurulu Başkanı Günay Kibrit ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

Kabulde, başta engelli vatandaşların iş hayatına katılımı konusunda yürütülen  çalışmalar ile ilgili görüş alışverişinde bulunuldu. 

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Engelli Hizmetleri Koordinasyon Kurulu Başkanı Günay Kibrit, engellilerin sosyal güvenlik çatısı altında olmasının son derece önemli bir konu olduğunu belirterek, bunun çok iyi anlatılması gerektiğini kaydetti ve Bakan Sucuoğlu’ndan destek istedi.

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Bakan Sucuoğlu da “Engelli vatandaşlarımıza yönelik büyük hassasiyetimiz var” diyerek, engelliler adına önümüzdeki günlerde daha fazla açılımlar yapılacağını anlattı.

 “Amacımız engelli vatandaşlarımızı dört duvarın içinden çıkarıp hayata bağlamak” diyen Bakan Sucuoğlu,  “Engelli bir vatandaşımız özel sektörde istihdam edildiği zaman bize müracaat ediyor. Biz Bakanlık olarak 48 ay boyunca İhtiyat Sandığı ve Sosyal Sigorta primlerini üstleniyoruz.  Daha da ileriye giderek yine Bakanlık olarak asgari ücretin yüzde seksenini biz veriyoruz. Çalıştığı yerden bir asgari ücret aldığı anda da bu rakam tatmin edici noktaya geliyor” ifadelerini kullandı. 

Bakan Sucuoğlu ayrıca ebeveynlerini kaybettikten sonra engellilerin ortada kalmaması ve kendi hayatlarını sürdürebilecekleri bir devlet katkısını yaratmaya çalıştıklarını dile getirdi. 

Birinci etabı tamamlanan Engelsiz Yaşam Evi ile ilgili de bilgi veren Sucuoğlu, ikinci etap için blokenin kaldırılması adına Maliye Bakanlığına müracaatın  yapıldığını,  ardından ihaleye çıkılıp 2020’nin ilk yarısında Engelsiz Yaşam Evi’nin  hizmete konulmasının  hedeflendiğini kaydetti. 
 


 

Son Güncelleme: 27.09.2019 15:11
Anahtar Kelimeler:
Faiz SucuoğluEngelli Hizmetleri Koordinasyon Kurulu
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