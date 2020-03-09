Bakan Sucuoğlu, Baf Direnişi nedeniyle mesaj yayımladı



Bakan Sucuoğlu’nun mesajı şöyle;

“9 Mart 1964 de Kıbrıs Türk Mücadele tarihimize geçen “Baf Direnişi” Kıbrıs'ta Türklüğün yok edilemeyeceğinin en çarpıcı örneğiydi.



“9 Mart 1964 günü, Ateşkes Antlaşması’ndan yararlanarak, gün doğarken taarruza geçen 2000 kadar Rum kuvveti karşısında, Baf Türk bölgesi, mukavemetçiler tarafından büyük bir cesaret örneği sergilenerek savunulmuş, özgürlük mücadelesi veren yürekli halkımız, mücahitleri ile el ele tam bir birlik ve dayanışma içinde savaştılar. Bu direniş, Kıbrıs Türkü’nün adada egemen ve özgür yaşama kararlılığının net ifadelerinden biridir.nde yaşamını kaydeden şehitlere ve aramızdan ayrılan gazilere rahmet ve minnetle anarım.”