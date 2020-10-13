Bakan Pilli: "Toplam 1706 test yapıldı, 1 pozitif vakaya rastlandı, 2 kişi taburcu edildi"

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1706 olduğunu, 1 pozitif vakaya rastlandığını, 2 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.
Bakan Pilli, pozitif vakanın deniz yolu ile ülkemize geldiğini belirtti.
13 Ekim 2020 Covid-19 genel durumu şöyle:
Bugün Yapılan Test Sayısı: 1706
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 1
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı: 1
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka: yok
Yerel Vaka: yokİyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 2
Bugün Kaybedilen Vaka: yok
Yapılan Toplam Test Sayısı: 191.520
Toplam Vaka Sayısı: 816
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 769
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 43
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 11
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 31
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 4
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 1