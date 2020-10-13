Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 24°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1175
ALTIN
481.350
DOLAR
7.9053
STERLİN
10.2579
EURO
9.2765
CTP, yine Akıncı’ya göz kırpıyor…
CTP, yine Akıncı’ya göz kırpıyor…
Gerçek seçim şimdi
Gerçek seçim şimdi
Evde ölmenin riski
Evde ölmenin riski
Özersay’ın sahnesi sona erdi
Özersay’ın sahnesi sona erdi
banner376

Bakan Pilli: "Toplam 1706 test yapıldı, 1 pozitif vakaya rastlandı, 2 kişi taburcu edildi"

13 Ekim 2020 Salı 19:05
Bakan Pilli: "Toplam 1706 test yapıldı, 1 pozitif vakaya rastlandı, 2 kişi taburcu edildi"
banner337
banner351

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1706 olduğunu, 1 pozitif vakaya rastlandığını, 2 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, pozitif vakanın deniz yolu ile ülkemize geldiğini belirtti.

13 Ekim 2020 Covid-19 genel durumu şöyle:

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1706

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 1

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı: 1

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka: yok

Yerel Vaka: yok

banner341
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 2

Bugün Kaybedilen Vaka: yok

Yapılan Toplam Test Sayısı: 191.520

Toplam Vaka Sayısı: 816

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 769

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 43

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 11

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 31

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 4

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 1

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Akıncı, DP Genel Başkanı Ataoğlu ile görüştü
Akıncı, DP Genel Başkanı Ataoğlu ile görüştü
Tatar, HP'yi ziyaret etti
Tatar, HP'yi ziyaret etti
Akıncı, Erhürman ile görüştü
Akıncı, Erhürman ile görüştü
LAÜ Akademisyeni Debreli’den bilimsel kitap
LAÜ Akademisyeni Debreli’den bilimsel kitap
Ktös: “faşizme Karşı Barışı Ve İnsanlığın Kardeşliğini Savunmak İnsan Olan Herkesin Görevidir”
Ktös: “faşizme Karşı Barışı Ve İnsanlığın Kardeşliğini Savunmak İnsan Olan Herkesin Görevidir”
Tatar, DP'yi ziyaret etti
Tatar, DP'yi ziyaret etti
BRT yönetimi ve müdürlüğüne kınama
BRT yönetimi ve müdürlüğüne kınama
Bkp Genel Başkanı İzcan, Elam’ın Düzenlediği Eylemi Kınadı
Bkp Genel Başkanı İzcan, Elam’ın Düzenlediği Eylemi Kınadı
Akıncı CTP’de
Akıncı CTP’de
Lordoslar duygu dolu anlar yaşadı
Lordoslar duygu dolu anlar yaşadı

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner366

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim