Bakan Pilli: "Toplam 1550 test yapıldı, 6 pozitif vakaya rastlandı, 29 kişi taburcu edildi"

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1550 olduğunu, 6 pozitif vakaya rastlandığını, 29 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.
Bakan Pilli, pozitif vakalardan 1 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini, 5 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduklarını, bu süre içerisinde gözetim altında tutulduklarını söyledi.
20 Eylül 2020 Covid-19 genel durumu şöyle:
Bugün Yapılan Test Sayısı: 1550
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 6
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı: 1
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 5
Yerel Vaka: yok
Bugün Kaybedilen Vaka: yok
Yapılan Toplam Test Sayısı: 155.906
Toplam Vaka Sayısı: 700
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 428
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 268
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 43
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 222
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 4
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 3