Bakan Pilli: "Toplam 1550 test yapıldı, 6 pozitif vakaya rastlandı, 29 kişi taburcu edildi"

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1550 olduğunu, 6 pozitif vakaya rastlandığını, 29 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, pozitif vakalardan 1 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini, 5 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduklarını, bu süre içerisinde gözetim altında tutulduklarını söyledi.

20 Eylül 2020 Covid-19 genel durumu şöyle:

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1550

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 6

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı: 1

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 5

Yerel Vaka: yok

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 29

Bugün Kaybedilen Vaka: yok

Yapılan Toplam Test Sayısı: 155.906

Toplam Vaka Sayısı: 700

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 428

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 268

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 43

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 222

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 4

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 3